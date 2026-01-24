Cuándo abrirá el Ecoparque de Mendoza tras diez años de obras
Tras la conclusión de las obras de infraestructura en el Ecoparque, se realizan tareas complementarias. Fechas tentativas.
El 21 de mayo de 2016 cerró el Zoológico de Mendoza y, a una década de ese hito, el renovado Ecoparque está cada vez más cerca de ser abierto al público.
A fines de diciembre, el Gobierno provincial anunció la finalización de las obras de infraestructura. En concreto, se trató de la terminación de tres espacios: un edificio de administración (492 m²), un edificio hall (368 m²) y un edificio bar (476 m²).
También se realizó un nuevo sistema de caminos internos, la iluminación, equipamiento urbano y la plantación de más de 1.600 árboles y arbustos, más su mecanismo de riego.
Ahora, empezó una etapa a contrarreloj para poder cerrar los trabajos restantes. Entre estos se cuentan el cierre perimetral y el soterramiento de la línea de media tensión, pero también están listadas algunas tareas más estéticas.
En ese sentido, se debe aguardar por el crecimiento de la vegetación, ya que actualmente es prácticamente nula debido al largo periodo de obras en el que estuvo el ex Zoo. Asimismo, se suman otras tareas como la pintura del espacio: algunas zonas fueron encargadas a un grupo de arte callejero local.
Cuándo abre el Ecoparque
Desde el Ejecutivo aclararon a MDZ que “no está entregada la obra todavía” y que faltan algunos meses para que se terminen los trabajos, por lo que una apertura para el primer trimestre del año está descartada.
“Era una obra que hacía la Nación y la terminamos haciendo nosotros”, explicaron. Los carteles alusivos al crédito del Banco Interamericano de Desarollo (BID) gestionado a través del Ministerio del Interior continúan en el lugar.
Asimismo, también está en la fase final la reconstrucción de la ruta 99, que a través de la rotonda de los Pueblos Originarios se divide el predio del estadio Malvinas Argentinas con el Ecoparque.
Cuáles son los animales que están en el Ecoparque
- 6 águilas escudada o mora
- 2 aguiluchos
- 1 halcón
- 16 antílopes eland
- 1 búho ñarucutú
- 4 cabras de camerún
- 44 cabras de Juan Fernández
- 16 camellos
- 10 caranchos
- 20 cervicapras
- 12 cebras chapmán
- 8 chimangos
- 90 ciervos gamo blanco
- 70 ciervos gamo pintado
- 16 ciervos axis
- 42 ciervos colorado
- 6 cóndores
- 39 conejos de la India / cobayos
- 1 corzuela parda
- 1 faisán plateado
- 12 flamencos
- 5 gansos comunes
- 1 gato montés
- 8 gavilanes mixtos
- 4 guanacos
- 1 jote cabeza roja
- 1 jote cabeza negra
- 2 lechucitas de vizcachera
- 3 loros barranqueros
- 2 martinetas coloradas
- 17 monos caí
- 7 monos carayí / aullador negro
- 192 monos papiones o babuinos
- 317 muflones de córcega o corzo
- 30 ñandúes común o moro
- 28 ovejas de Somalía
- 63 palomas blancas
- 25 palomas mixtas
- 1 pato mestizo
- 1 pato anade real
- 5 pecarí de collar
- 3 ponys
- 1 puma
- 2 peludos grandes
- 8 tortugas terrestre
- 4 vicuñas