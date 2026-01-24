Cuándo abrirá el Ecoparque de Mendoza tras diez años de obras

El 21 de mayo de 2016 cerró el Zoológico de Mendoza y, a una década de ese hito, el renovado Ecoparque está cada vez más cerca de ser abierto al público.

A fines de diciembre, el Gobierno provincial anunció la finalización de las obras de infraestructura. En concreto, se trató de la terminación de tres espacios: un edificio de administración (492 m²), un edificio hall (368 m²) y un edificio bar (476 m²).

También se realizó un nuevo sistema de caminos internos, la iluminación, equipamiento urbano y la plantación de más de 1.600 árboles y arbustos, más su mecanismo de riego.

Ahora, empezó una etapa a contrarreloj para poder cerrar los trabajos restantes. Entre estos se cuentan el cierre perimetral y el soterramiento de la línea de media tensión, pero también están listadas algunas tareas más estéticas.

En ese sentido, se debe aguardar por el crecimiento de la vegetación, ya que actualmente es prácticamente nula debido al largo periodo de obras en el que estuvo el ex Zoo. Asimismo, se suman otras tareas como la pintura del espacio: algunas zonas fueron encargadas a un grupo de arte callejero local.

ecoparque obras camellos animales (19) Alf Ponce Mercado / MDZ

Cuándo abre el Ecoparque

Desde el Ejecutivo aclararon a MDZ que “no está entregada la obra todavía” y que faltan algunos meses para que se terminen los trabajos, por lo que una apertura para el primer trimestre del año está descartada.

“Era una obra que hacía la Nación y la terminamos haciendo nosotros”, explicaron. Los carteles alusivos al crédito del Banco Interamericano de Desarollo (BID) gestionado a través del Ministerio del Interior continúan en el lugar.

Asimismo, también está en la fase final la reconstrucción de la ruta 99, que a través de la rotonda de los Pueblos Originarios se divide el predio del estadio Malvinas Argentinas con el Ecoparque.

ecoparque obras camellos animales (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

Cuáles son los animales que están en el Ecoparque

6 águilas escudada o mora

2 aguiluchos

1 halcón

16 antílopes eland

1 búho ñarucutú

4 cabras de camerún

44 cabras de Juan Fernández

16 camellos

10 caranchos

20 cervicapras

12 cebras chapmán

ecoparque obras camellos animales (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

8 chimangos

90 ciervos gamo blanco

70 ciervos gamo pintado

16 ciervos axis

42 ciervos colorado

6 cóndores

39 conejos de la India / cobayos

1 corzuela parda

1 faisán plateado

12 flamencos

5 gansos comunes

1 gato montés

8 gavilanes mixtos

4 guanacos

ecoparque obras camellos animales Alf Ponce Mercado / MDZ

1 jote cabeza roja

1 jote cabeza negra

2 lechucitas de vizcachera

3 loros barranqueros

2 martinetas coloradas

17 monos caí

7 monos carayí / aullador negro

192 monos papiones o babuinos

317 muflones de córcega o corzo

30 ñandúes común o moro

Las cebras del Ecoparque de Mendoza Gentileza

28 ovejas de Somalía

63 palomas blancas

25 palomas mixtas

1 pato mestizo

1 pato anade real

5 pecarí de collar

3 ponys

1 puma

2 peludos grandes

8 tortugas terrestre