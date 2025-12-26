Por qué no abre ahora el Ecoparque tras la finalización de las obras y cuál es la fecha clave

El Gobierno provincial anunció la finalización de obras en el Ecoparque por parte de la Subsecretaría de Infraestructura, y se abre la expectativa de la culminación de los trabajos por parte del ministerio de Ambiente y de la conducción del Ecoparque en sí, que no ha abierto sus puertas al público desde hace casi 10 años.

No obstante, en el ministerio de Ambiente han dejado de dar plazos estimados para la reapertura, y se limitaron a decir que el año será el 2026, pese a lo que puede interpretarse como una "presión" tras las tres edificaciones que ya fueron finalizadas, como lo son un edificio de administración (492 m²), un edificio hall (368 m²) y un edificio bar (476 m²). Además, se edificó un nuevo sistema de caminos internos, más la iluminación, equipamiento urbano y todo un trabajo de plantación de más de 1.600 árboles y arbustos, más su sistema de riego.

"Estamos trabajando para que en el 2026 pueda darse la apertura al público", marcó Latorre este viernes tras el anuncio de Infraestructura, aunque se espera que a mitad de año ya tenga las puertas abiertas.

La ministra señaló que por el momento lo que posterga la apertura del Ecoparque son algunas obras complementarias, como el cierre perimetral más el soterramiento de la línea de media tensión, que son "importante para que se pueda efectivamente volver a recibir público en el lugar".

También dejó trascender que el hecho de estar "en obra" ha complicado otros trabajos, como la reforestación de la zona "porque después de toda la relocalización de lo que eran los recintos anteriores a los recintos actuales, más el cambio de algunos caminos, y el hecho de haber estado en obra, hay que volver a que eso sea un paseo natural que tenga vegetación". Y expresó: "Estamos trabajando fuertemente en eso para que los mendocinos tengamos la buena noticia en los próximos meses".

De una manera similar, Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, dijo a MDZ Radio que de su área las obras están listas y que entiende que Ambiente está "terminando de ajustar" la apertura "con toda la planificación en cuanto a servicios, visitas y demás".

En tanto, si bien no afecta a la apertura concreta del Ecoparque, mencionó Baduí que siguen con otras obras fuera del predio, como el acceso al nuevo Ecoparque, con canteros, forestales y acceso peatonal.

Las obras finalizadas del Ecoparque

La intervención de Infraestructura incluyó la construcción de tres edificios de uso público con infraestructura sostenible, destacándose el diseño de cubiertas verdes como estrategia de integración ambiental. La superficie total construida alcanza 1.336 m², distribuidos en un edificio de administración (492 m²), un edificio hall (368 m²) y un edificio bar (476 m²).

Asimismo, se ejecutó un nuevo sistema de caminos internos, que interactúa con la traza de senderos existentes y genera un recorrido integrado que vincula los nuevos edificios con la antigua boletería ubicada sobre la calle Libertador, reforzando la conectividad y la lectura espacial del predio.

En función del valor histórico y patrimonial del Ecoparque, los trabajos contemplaron una puesta en valor integral, que incluyó la refuncionalización de la antigua plaza de juegos, la revalorización de senderos, la incorporación de nueva iluminación y equipamiento urbano, generando espacios de estancia y recogimiento que promueven el contacto con la naturaleza desde una perspectiva sustentable.

El proyecto incorporó además un diseño paisajístico integral con la plantación de más 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico, acompañando la traza de los nuevos recorridos y fortaleciendo el carácter ambiental del espacio.

Como parte de la infraestructura de soporte, se implementó un nuevo sistema de riego automatizado, que permitirá el crecimiento y mantenimiento tanto de las nuevas especies como de la vegetación existente. El sistema se alimenta mediante un equipo de bombeo y presurización conectado a las piletas ubicadas en el sector Este del predio.

Qué animales hay en el Ecoparque

Sobre los animales del Ecoparque, Latorre dijo que pasaron de 2.500 animales a 1.088 según el último censo, que ha tenido que ver "con la relocalización en distintos santuarios, tanto del país como de afuera" de los animales, entre otros motivos.

Aclaró que hay varios animales exóticos que quedarán en el Ecoparque porque no hay santuarios para ellos en la región sudamericana, como por ejemplo los 200 monos papiones que hay en el predio, donde se invirtieron $1.200 millones para el nuevo recinto. También ocurre lo mismo con las cebras y camellos, entre otros.

Mencionó también que el ecoparque "hoy está siendo un centro de rehabilitación de fauna. Todos esos animales que encontramos heridos o que son decomisados de tráfico de animales, van al Ecoparque para su rehabilitación y trabajar en su reinserción en su hábitat natural. Ese es el ecoparque que nosotros queremos, un centro de rehabilitación de fauna", sostuvo.

También funcionará "como un centro de interpretación para que entendamos lo que fue un zoológico, lo que no tiene que volver a ser nunca, y en cómo se está trabajando ahora para devolverle salubridad y dignidad a esos 1.088 individuos que hoy están habitando el Ecoparque".

Dentro de los 1.088 animales, están además de los monos papiones, cebras y camellos, cervicapras, ñandúes, cabras " y también maritas que van a estar paseando por el mismo recinto, por eso es importante el cierre perimetral, porque una vez que se abra al público, también hay que tener un control poblacional de ciertos animales que van a poder deambular en la zona, pero también hay que garantizar la seguridad".

6 águilas escudada o mora

2 aguiluchos

1 halcón

16 antílopes eland

1 búho ñarucutú

4 cabras de camerún

44 cabras de Juan Fernández

16 camellos

10 caranchos

20 cervicapras

12 cebras chapmán

8 chimangos

90 ciervos gamo blanco

70 ciervos gamo pintado

16 ciervos axis

42 ciervos colorado

6 cóndores

39 conejos de la India / cobayos

1 corzuela parda

1 faisán plateado

12 flamencos

5 gansos comunes

1 gato montés

8 gavilanes mixtos

4 guanacos

1 jote cabeza roja

1 jote cabeza negra

2 lechucitas de vizcachera

3 loros barranqueros

2 martinetas coloradas

17 monos caí

7 monos carayí / aullador negro

192 monos papiones o babuinos

317 muflones de córcega o corzo

30 ñandúes común o moro

