El Gobierno anunció el final de obras en el Ecoparque y crecen las expectativas de reapertura

A casi diez años del cierre del viejo zoológico, el Gobierno de Mendoza anunció este viernes 26 de diciembre la finalización de una etapa central de obras en el Ecoparque Mendoza , financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de intervenciones edilicias, paisajísticas y de servicios que marcan un punto de inflexión en un proyecto largamente esperado por los mendocinos.

Desde aquel anuncio de reconversión en 2016, el predio atravesó años de obras , demoras administrativas y un complejo proceso de relocalización de animales. Aunque el Ecoparque sigue cerrado al público, las autoridades aseguran que el histórico paseo podría reabrir en breve, al menos de manera parcial.

La finalización de esta etapa de obras no implica una reapertura inmediata, pero sí sienta las bases para avanzar en ese sentido. Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, ahora comienza una fase complementaria clave para habilitar el ingreso de visitantes.

Los trabajos ejecutados corresponden al Préstamo BID 3835-OC/AR y estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. Entre las obras más relevantes se destaca la construcción de tres edificios de uso público con criterios de sustentabilidad y apuntados a reducir el impacto ambiental. En total, se edificaron 1.336 metros cuadrados distribuidos en un edificio de administración, un hall de acceso y un edificio destinado a bar y servicios.

Además de los edificios, se ejecutó un nuevo sistema de caminos internos que se articula con los senderos históricos del antiguo zoológico. Este recorrido integrado conecta los nuevos espacios con la vieja boletería de calle Libertador.

La obra también contempló la refuncionalización de la antigua plaza de juegos, mejoras en senderos existentes y nueva iluminación. Dichas modificaciones se realizaron con el objetivo de generar espacios de descanso y contemplación, con una mirada ambiental y sustentable distinta a la que tenía el viejo zoológico.

Obras Ecoparque 2025 (6) El paseo, con caminos renovados y las nuevas plantaciones a su al rededor. Prensa Gobierno de Mendoza

En paralelo, se plantaron más de 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico, acompañando los nuevos recorridos; y para su cuidado se implementó un nuevo sistema de riego automatizado, alimentado desde piletas ubicadas en el sector Este del predio.

También, informaron desde el Gobierno que las obras externas vinculadas al Ecoparque, como estacionamiento, bicisendas y veredas, estarán finalizadas en los próximos días, completando el entorno urbano del proyecto. Sin embargo, esta “obra macro” entregada por Infraestructura debe ser complementada por nuevas intervenciones para poder habilitar el ingreso del público.

ecoparque obras camellos animales (dos) El nuevo Ecoparque busca ser un espacio de reflexión, conservación y convivencia con la naturaleza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Qué falta para la reapertura

Entre las obras complementarias en marcha se encuentran el cierre perimetral del predio, con revestimiento en piedra y mejoras de seguridad; la finalización de la playa de acceso con canteros y forestación; y el soterramiento de la línea de media tensión. Estas tareas están siendo ejecutadas por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en el marco del proceso integral de reconversión iniciado hace casi una década.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y del Ecoparque, explicó meses atrás que la apertura del “paseo histórico” diseñado por Ramos Correa será “probablemente muy pronto”, ya que las obras de infraestructura están pensadas para ese fin.

ecoparque obras camellos animales (ocho) Alf Ponce Mercado / MDZ

Un Ecoparque que nunca dejó de funcionar

Haudet remarcó en octubre de este año que, aunque el predio estuvo cerrado al público, “el Ecoparque como tal nunca se cerró”. Según explicó, el centro de rehabilitación de fauna y el servicio veterinario siguieron funcionando durante todos estos años.

El funcionario detalló que las obras financiadas por el BID estuvieron enfocadas en el paseo y los espacios administrativos, mientras que todo lo vinculado al bienestar animal se sostuvo con fondos provinciales. También señaló que el proyecto del futuro Centro Veterinario fue diseñado junto al equipo técnico y ya fue presentado, aunque su ejecución dependerá de la priorización de obras dentro de la provincia.

ecoparque obras camellos animales (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

Qué se sabe de los plazos de reapertura

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, indicó que las estructuras edilicias habían alcanzado un 87% de avance en octubre y que el plazo estimado de entrega de esta etapa fue diciembre, tal como se anunció ahora oficialmente.

Latorre subrayó que la reapertura no implicará volver al viejo zoológico. “La idea es que ese animal no sufra el estrés; no vamos a ver el muestrario animal que existía antes”, explicó.

También recordó que el cierre no se dio sobre un predio vacío, sino sobre un zoológico activo con más de 2.500 animales, muchos de ellos en condiciones críticas, lo que obligó a un proceso largo y complejo de relocalización y cuidados.

ecoparque obras camellos animales (14) Alf Ponce Mercado / MDZ

En el predio, aún permanecen algunos animales exóticos como cebras, camellos y monos, que no han podido ser trasladados por falta de santuarios adecuados o por cuestiones de viabilidad ambiental.

Lo cierto es que, mientras las obras avanzan y los anuncios se renuevan, la gran pregunta de los mendocinos sigue siendo la misma: cuándo podrán volver a recorrer ese paseo emblemático que durante décadas fue uno de los lugares más visitados de la provincia.