Imputaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFA

El fiscal Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la AFA y a su comisión directiva por presunta retención indebida de impuestos y contribuciones.

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, su mano derecha Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos 19 mil millones de pesos. La denuncia había sido presentada por ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

¿Por qué se amplió la investigación más allá de Tapia? La imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".

¿De qué se acusa a la AFA? Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo. El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.

¿Cuánto dinero está involucrado? La presunta retención indebida de tributos asciende a unos 19 mil millones de pesos en impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.

¿Qué dice ARCA sobre la intencionalidad? Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".