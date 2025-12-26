Suspenden la feria judicial para investigar la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino y ordenan más medidas

El juez Marcelo Aguinsky también convocó al nuevo titular de la DGI para investigar a las empresas que compraron la estancia.

En el marco de la causa que investiga la compra de una propiedad de lujo en Pilar, presuntamente adquirida por testaferros vinculados a la cúpula de la AFA, el juez Marcelo Aguinsky ordenó suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. También solicitó relevar las cámaras de seguridad de la zona para determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron traslados de autos de alta gama y caballos.

Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero involucrado, para que entregue el listado de pilotos, pasajeros y vuelos efectuados por esa aeronave.

El juez también dispuso convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, con el fin de profundizar la investigación sobre las sociedades comerciales que adquirieron la estancia de Pilar y que podrían estar vinculadas con altos funcionarios de la AFA.

Esta decisión fue tomada luego de que el fiscal Eduardo Navas Rial presentara un informe en el que propuso una serie de medidas probatorias, centradas en empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Por qué se suspendió la feria judicial? El juez decidió suspender la feria judicial de enero para continuar sin interrupciones la investigación sobre la compra de una propiedad de lujo en Pilar que estaría vinculada a presuntos testaferros de altos funcionarios de la AFA, específicamente relacionados con Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.