Rescataron a tres cachorros de zorro gris en el barrio Dalvian

Un hallazgo inesperado sorprendió a un residente del barrio Dalvian durante el pasado fin de semana. Tres cachorros de zorro gris aparecieron refugiados bajo el piso de madera de una vivienda particular. Ante la sorpresa, el propietario del inmueble dio aviso inmediato a las autoridades para garantizar la integridad de los animales.

El operativo se activó tras un llamado al CEO de Capital que desplazó a un móvil policial hacia la calle León Negro. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad, los efectivos constataron la presencia de la fauna silvestre en el jardín de la propiedad. El traslado de las crías se realizó de manera exitosa bajo los protocolos de seguridad vigentes.

Los ejemplares fueron derivados rápidamente al Ecoparque de Mendoza para una evaluación exhaustiva. Allí, un equipo de veterinarios especializados realizó controles sanitarios, pesaje y toma de muestras de sangre. El objetivo es rehabilitarlos y reinsertarlos en su hábitat natural.