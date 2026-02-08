Este lunes reabre una estación de subte tras meses de obras

La estación Agüero de la Línea D del subte porteño volverá a funcionar este lunes luego de permanecer cerrada por tareas de remodelación.

La estación Agüero de la Línea D del subte reabrirá sus puertas al público este lunes, tras completar un proceso de puesta en valor que se extendió durante aproximadamente tres meses. La obra se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y que ya alcanzó a quince paradas de toda la red.

Según informó el Gobierno de la ciudad, los trabajos tuvieron como objetivo mejorar la infraestructura, la seguridad y la experiencia de viaje de los usuarios que transitan a diario por la estación, ubicada en uno de los corredores más utilizados de la ciudad.

subte De acuerdo con Sbase, el objetivo de las obras es modernizar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y optimizar la experiencia de los pasajeros. Archivo Entre las principales mejoras se destacan las tareas de impermeabilización, que incluyeron el tratamiento de filtraciones, trabajos de pintura general y la colocación de revestimiento metálico en sectores críticos para evitar futuros deterioros estructurales.

Además, se renovó por completo el sistema de iluminación mediante la instalación de luces LED, se realizó el recambio de pisos y se actualizó la señalética, con el objetivo de optimizar la circulación y reforzar la seguridad de los pasajeros.

En materia de patrimonio y mobiliario, la estación Agüero incorporó nuevos bancos y cestos, y se llevó adelante la restauración de dos murales históricos ubicados en los andenes. Las tareas estuvieron a cargo de especialistas en conservación, en el marco del programa de preservación cultural del subte porteño.