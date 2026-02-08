Este lunes reabre una estación de subte tras meses de obras
La estación Agüero de la Línea D del subte porteño volverá a funcionar este lunes luego de permanecer cerrada por tareas de remodelación.
La estación Agüero de la Línea D del subte reabrirá sus puertas al público este lunes, tras completar un proceso de puesta en valor que se extendió durante aproximadamente tres meses. La obra se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y que ya alcanzó a quince paradas de toda la red.
Según informó el Gobierno de la ciudad, los trabajos tuvieron como objetivo mejorar la infraestructura, la seguridad y la experiencia de viaje de los usuarios que transitan a diario por la estación, ubicada en uno de los corredores más utilizados de la ciudad.
Te Podría Interesar
Entre las principales mejoras se destacan las tareas de impermeabilización, que incluyeron el tratamiento de filtraciones, trabajos de pintura general y la colocación de revestimiento metálico en sectores críticos para evitar futuros deterioros estructurales.
Además, se renovó por completo el sistema de iluminación mediante la instalación de luces LED, se realizó el recambio de pisos y se actualizó la señalética, con el objetivo de optimizar la circulación y reforzar la seguridad de los pasajeros.
En materia de patrimonio y mobiliario, la estación Agüero incorporó nuevos bancos y cestos, y se llevó adelante la restauración de dos murales históricos ubicados en los andenes. Las tareas estuvieron a cargo de especialistas en conservación, en el marco del programa de preservación cultural del subte porteño.
Cuáles son las estaciones de subte continuarán cerradas
Mientras Agüero retoma su actividad habitual, SBASE informó que otras cinco estaciones continúan cerradas por obras de renovación. Se trata de Piedras y Congreso, en la Línea A; Uruguay y Malabia, en la Línea B; y Plaza Italia, en la Línea D.
El plan de modernización continuará en los próximos meses con nuevas intervenciones en distintas líneas. Entre las estaciones que serán remodeladas se encuentran Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), según detallaron desde la empresa concesionaria.