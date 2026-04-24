La investigación de la BBC que revela cómo Epstein alojó a víctimas de abuso en apartamentos de Londres después de que la policía decidiera no investigarlo

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein, conocido por sus delitos sexuales, alojó a mujeres que afirman que fueron abusadas por él en varios apartamentos de Londres durante los años posteriores a que la policía británica decidiera no investigarlo, según reveló una investigación de la BBC.

En los archivos de Epstein hemos encontrado pruebas de cuatro apartamentos alquilados en el acomodado distrito de Kensington y Chelsea, a través de recibos, correos electrónicos y extractos bancarios. Seis de las mujeres que vivían en ellos se han presentado desde entonces como víctimas de los abusos de Epstein.

Muchas de ellas, procedentes de Rusia, Europa del Este y otros lugares, fueron trasladadas a Reino Unido después de que la Policía Metropolitana de Londres decidiera no investigar la denuncia de Virginia Giuffre en 2015, en la que aseguraba haber sido víctima de trata internacional de personas.

La Policía Metropolitana declaró que siguió "líneas de investigación razonables" en aquel momento, entrevistando a Giuffre en varias ocasiones tras su denuncia y cooperando con los investigadores estadounidenses.

Según correos electrónicos incluidos en los archivos, algunas de las mujeres alojadas en los apartamentos de Londres fueron coaccionadas por Epstein para reclutar a otras para su red de trata sexual, además de ser transportadas regularmente a París en Eurostar para visitarlo.

La BBC examinó millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su investigación sobre el desacreditado financiero, y publicados como parte de los archivos de Epstein, para reconstruir la imagen más detallada hasta la fecha de sus actividades en Reino Unido.

Esto evidencia que la red era más amplia de lo que se conocía hasta ahora, pues incluía más víctimas, una infraestructura consolidada con viviendas y el traslado frecuente de mujeres entre distintos países, y que siguió operando hasta la muerte de Epstein, pese a las advertencias a la policía británica.

No publicamos ningún detalle sobre las jóvenes para proteger su anonimato como víctimas de abuso sexual.

La investigación reveló que la policía británica tuvo otras oportunidades para abrir una averiguación sobre las actividades del desacreditado financiero en Reino Unido, más allá de la denuncia de Giuffre, quien afirmó haber sido víctima de trata y obligada a tener relaciones sexuales con Andrew Mountbatten-Windsor en 2001. Mountbatten-Windsor siempre ha negado cualquier delito.

Adam Walker/BBC Seis de las mujeres vivieron en los departamentos que Epstein tenía alquilados en Londres

A principios de 2020, una segunda mujer denunció ante la Policía Metropolitana haber sido víctima de abusos por parte de Epstein en Reino Unido, según ha constatado la BBC. No está claro si se tomaron medidas al respecto.

Las autoridades británicas también sabían en 2020, poco después de la muerte de Epstein en prisión, que el financiero había alquilado al menos uno de los apartamentos identificados por la BBC, según uno de los documentos que figuran en los archivos.

Tessa Gregory, abogada de derechos humanos del bufete británico Leigh Day, declaró a la BBC estar "estupefacta" por el hecho de que nunca se hubiera iniciado una investigación policial en Reino Unido, tras mostrarle ejemplos de nuestros hallazgos.

"Cuando existen denuncias creíbles de trata de personas, el Estado británico, incluso si no se presentan víctimas, tiene la obligación legal de llevar a cabo una investigación rápida, eficaz e independiente", declaró.

La Policía Metropolitana afirmó: "Reconocemos nuestras obligaciones en virtud del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y confiamos en que se cumplieron". El artículo 4 garantiza el derecho a la libertad frente a la esclavitud y el trabajo forzoso.

Adam Walker/BBC Tessa Gregory, abogada especializada en derechos humanos, aseguró que la policía británica estaba en la obligació de investigar las denuncias sobre Epstein.

Kevin Hyland, exdetective de alto rango de la Policía Metropolitana y primer Comisionado Independiente contra la Esclavitud de Reino Unido, comentó que la policía perdió oportunidades para investigar al delincuente sexual convicto.

"La gente está indignada porque alguien se presentó y dijo: 'Fui víctima de trata por parte de este hombre', y aun así se le permitió seguir actuando impunemente. ¿Quién en la policía tomó esa decisión?", preguntó.

Hyland añadió que, según su experiencia investigando la trata de personas, los agentes podrían haber colaborado con las agencias de viajes para controlar las tarjetas de crédito y las direcciones IP —los identificadores únicos asignados a los dispositivos que utilizan internet— de las personas que reservaban billetes con frecuencia para grupos de mujeres solteras.

"Epstein está muerto. Pero está claro que no actuaba solo. ¿Quién más estaba involucrado y qué delitos podrían haber cometido? Y, por supuesto, lo más importante, ¿sigue ocurriendo esto con otras personas?", se preguntó.

Epstein, el arrendador

Nuestra investigación reveló que apenas unos meses antes de su arresto por cargos de tráfico sexual de menores y de su muerte en prisión mientras esperaba juicio, Epstein se comunicaba por Skype con una joven rusa que vivía en uno de los apartamentos en Londres que él pagaba.

Le envió una imagen que no figura en los archivos, pero que parece ser una foto suya. La mujer, en tono de broma, le preguntó quién era el hombre apuesto de la foto.

Epstein respondió que era su casero, pero añadió que, a diferencia de la mayoría de los caseros, él pagaba el alquiler en lugar de cobrarlo.

Posteriormente, la mujer le pidió dinero a Epstein para pagar sus clases de inglés en Londres y para comprar cubiertos y muebles para el apartamento. También le pidió asesoramiento sobre visados para otra mujer rusa que iba a viajar a Londres.

El intercambio de 2019 revela cómo Epstein se mantuvo en contacto con las mujeres a las que alojó en Londres después de su arresto y hasta su muerte en prisión, y hasta qué punto estaba involucrado en los detalles de sus vidas.

A diferencia de las fotos publicadas en los archivos de Epstein, que a menudo tienen décadas de antigüedad, encontramos a las mujeres que él alojó en Londres en publicaciones de Instagram, en redes sociales rusas y en sesiones de fotos de alta costura.

En una de estas fotografías se ve el exterior del apartamento mencionado en la conversación de Skype. Al fondo se aprecia un timbre con el nombre del edificio, lo que nos permitió encontrar el contrato de alquiler en los archivos de Epstein.

Un envío de regalos registrado en los archivos nos condujo a otro apartamento.

Los detalles de otro más, alquilado entre 2018 y 2019, estaban ocultos en unas facturas de tarjetas de crédito. En ellas también se registraban los gastos diarios de la mujer que vivía allí, quien tenía su propia tarjeta en la cuenta de Epstein con una asignación mensual de US$2.000.

El cuarto apartamento se mencionaba en correos electrónicos entre Epstein, una de las mujeres y los agentes inmobiliarios.

US Department of Justice La investigación reveló que Epstein tenía una gran operación en Reino Unido, país que visitó en reiteradas ocasiones.

A pesar de sus direcciones privilegiadas, los apartamentos a veces estaban abarrotados, y las mujeres tenían que dormir en sofás. En algunas ocasiones, Epstein reaccionaba con enojo cuando las mujeres se quejaban de las condiciones que tenían soportar, según muestran los correos electrónicos.

En un caso, Epstein afirmó que pagaría el alquiler de una mujer como un "regalo" si trabajaba para él durante seis meses, pero de lo contrario lo consideraría un préstamo que debía ser devuelto.

En otro mensaje, Epstein insultó a la mujer, la llamó "grosera" y aseguró que tenía un "comportamiento repugnante", diciéndole que era una "mocosa que aún no asume responsabilidades".

Otras mujeres que vivían en los apartamentos fueron obligadas a "trabajar" para él para expandir su red de trata sexual reclutando a otras mujeres, halló la BBC.

Una de ellas le envió a Epstein fotos de modelos "guapas" que acababa de conocer en Londres. Epstein indicó que aprobaba su apariencia y la mujer indicó que comprobaría si eran adecuadas para él. No está claro si alguna de estas modelos llegó a ser presentada a Epstein.

Epstein también pagó los estudios en Londres de al menos cinco mujeres, muchas de ellas con visados de estudiante en Reino Unido.

Los archivos muestran recibos de pagos de matrículas en academias de inglés y conversaciones con una mujer sobre una de las empresas de Epstein que actuaba como su patrocinadora financiera para un curso universitario de arte.

Traficadas por el Eurostar

Epstein utilizó el tren Eurostar para trasladar a algunas de estas mujeres y a otras dentro y fuera de Reino Unido sin interrupción hasta su arresto por las autoridades estadounidenses en julio de 2019. El número de billetes que compró para mujeres jóvenes aumentó progresivamente en los últimos años de su vida.

Descubrimos que Epstein compró al menos 53 billetes para llevar a mujeres entre Francia e Inglaterra entre 2011 y 2019, a veces aprovechando las tarifas reducidas para jóvenes menores de 25 años del Eurostar.

Los recibos en los archivos muestran que 33 de los billetes se compraron después de que Giuffre presentara su denuncia por trata de personas en 2015.

En los últimos seis meses de su vida, Epstein trasladó mujeres desde y hacia Londres en el Eurostar en diez ocasiones; una de ellas fue transportada a Londres solo 16 días antes de su arresto.

Algunas de las mujeres transportadas en el Eurostar posteriormente se presentaron como víctimas de Epstein, según nos confirmaron sus abogados.

US Department of Justice Epstein, retratado junto al Museo de Louvre, empleó el Eurostart para llevar a mujeres entre Londres y París.

En febrero, la fiscalía de París abrió dos investigaciones sobre las actividades de Epstein en Francia, centradas en la trata de personas y el blanqueo de dinero. Las autoridades galas informaron que tres mujeres habían presentado denuncias contra personas del círculo de Epstein.

Además de la aparente trata de personas en tren, la BBC ha descubierto aún más vuelos privados y comerciales vinculados a Epstein con llegadas y salidas de Reino Unido, superando los 120 en total. El año pasado, informamos haber encontrado casi 90, algunos de los cuales transportaban a víctimas británicas de los abusos de Epstein.

¿Quiénes trabajaban para Epstein en Reino Unido?

La BBC ha identificado a varias personas en Reino Unido que trabajaron para Epstein y Ghislaine Maxwell, su cómplice en tráfico de personas y quien actualmente cumple una condena de 20 años en una prisión estadounidense.

Entre ellas se encuentra un hombre que creemos que era uno de los chóferes de Epstein y Maxwell, y una mujer que trabajaba como asistente de Maxwell.

Una mujer que, según se ha descrito, formaba parte del personal doméstico de Epstein durante la década de los 2000 también se mudó a Reino Unido y mantuvo un estrecho contacto con él.

El nombre de la mujer aparece en los archivos en facturas de envíos de FedEx y registros de vuelos, y solía escribirle correos electrónicos cariñosos a Epstein, en los que le decía en 2016: "Siempre pienso en ti. Con todo mi amor, siempre".

Nos pusimos en contacto con estas personas para intentar averiguar qué sabían.

El chófer no respondió y nos bloqueó en WhatsApp. En la dirección de la exasistente de Maxwell, encontramos una casa vacía con escaleras de obra y sacos de escombros en el exterior.

En el bloque de apartamentos del este de Londres que creíamos que era la casa de la exempleada doméstica de Epstein, tocamos el timbre y preguntamos por ella.

"¿Quién?", respondió. Tras repetir nuestra pregunta, la mujer dentro del apartamento solo dijo "Ooops" antes de quedarse en silencio. La luz de la cámara del timbre permaneció encendida, lo que indicaba que nos observaba.

Nunca nos preguntó por qué la BBC estaba en su puerta y no negó ser la persona que buscábamos. Dejamos una carta en su buzón con nuestros datos de contacto, pero no respondió.

¿Qué sabían las autoridades británicas?

En comunicados emitidos en 2016, 2019, 2021, 2022 y 2025, la Policía Metropolitana afirmó que creía que "otras autoridades internacionales estaban en mejor posición para avanzar" en las acusaciones contra Epstein.

La Policía Metropolitana declaró que los agentes interrogaron a Giuffre en tres ocasiones entre 2015 y 2016 y que contactaron con otras posibles víctimas, pero que "no se presentó ninguna acusación de conducta delictiva contra ningún individuo residente en Reino Unido".

La policía afirmó que había "mantenido una estrecha colaboración con EE.UU. y otras autoridades pertinentes durante toda la investigación" para garantizar que "se identificaran todos los asuntos relacionados con Reino Unido y se considerara cualquier solicitud de apoyo".

Otras autoridades británicas estaban al tanto de algunas de las actividades de Epstein en Reino Unido y las comunicaron al FBI, según revelan correos electrónicos en los archivos.

En un memorando de 2020 dirigido al FBI, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) destacó las acusaciones relacionadas con Epstein contra Clare Hazell, la condesa de Iveagh, una figura de la alta sociedad que se casó con un miembro de la familia Guinness y que, según se ha informado, viajó en el jet privado del financiero en más de 30 ocasiones.

El memorándum también señala que Hazell, quien falleció de cáncer cerebral el año pasado, fue acusada de abuso sexual por una persona cuyo nombre aparece censurado, pese a que la Policía Metropolitana había afirmado que no existían denuncias contra personas residentes en Reino Unido. Posteriormente, Virginia Giuffre hizo públicas acusaciones contra Hazell.

Los correos electrónicos incluidos en los archivos muestran además que la NCA envió información financiera sobre las transacciones de Epstein en Reino Unido al FBI ese mismo año. Entre ellas se encuentran pagos a una cuenta bancaria de Coutts para el alquiler de uno de los apartamentos de Chelsea donde alojaba a víctimas de abuso.

Adam Walker/BBC El excomisionado contra la Esclavitud de Reino Unido, Kevin Hyland, afirmó que la policía británica perdió muchas ocasiones para investigar a Epstein.

La NCA nos ha comunicado que no suele hacer comentarios sobre "el intercambio de información con socios internacionales".

Por su parte, un vocero de la Policía Metropolitana afirmó que la institución estaba "plenamente comprometida", junto con otras fuerzas, en el grupo del Consejo Nacional de Jefes de Policía creado tras la publicación de los archivos de Epstein.

Esto incluye una evaluación de la información que indica que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados como puntos de tránsito para facilitar la explotación sexual y la trata de personas, una investigación que aún está en curso, según la Policía Metropolitana.

La Policía Metropolitana no respondió directamente a nuestras conclusiones sobre los apartamentos de Londres y los billetes de Eurostar.

Lisa Phillips, sobreviviente de los abusos de Epstein, declaró la semana pasada a BBC Newsnight que muchas mujeres denunciaron los hechos en Reino Unido, ya sea a través de sus abogados, de la Policía Metropolitana o de las comisarías locales, y solicitó una investigación pública para esclarecer qué falló y cómo prevenirlo en el futuro.

Tessa Gregory, abogada de derechos humanos, afirmó que el Estado debía rendir cuentas y que una investigación pública reglamentaria tendría la facultad de obligar a declarar a los testigos y examinar estos asuntos en detalle.

"Cuando las acusaciones abarcan tantos años e involucran a figuras públicas e instituciones, probablemente existan cuestiones más amplias que el Estado también debe abordar, como por ejemplo, ¿cómo pudo esto pasar desapercibido durante tanto tiempo?", declaró.

En enero, la BBC también informó que otra mujer alegaba haber sido enviada a Reino Unido por Epstein para tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor.

Tras la publicación de los archivos de Epstein en enero, varias fuerzas policiales de Reino Unido, incluida la Policía Metropolitana, confirmaron que estaban realizando averiguaciones o evaluando la información antes de decidir si abrían una investigación.

Pero Hyland, excomisionado contra la esclavitud, declaró: "No sé qué es eso. O se investiga o no".

El exfuncionario añadió que, con la denuncia de trata de personas y los detalles de las propiedades en Londres, había "más que suficiente para iniciar una investigación".

La fundadora del Centro para la Justicia de las Mujeres, Harriet Wistrich, afirmó que la magnitud de las actividades de Epstein sugiere que podría existir un "miedo dentro de la policía a enfrentarse a quienes tienen contactos influyentes y poder".

"Lo que vemos con Epstein es una organización extraordinaria, un crimen organizado presente en numerosos países, incluido Reino Unido, que permaneció prácticamente impune a pesar del número de víctimas", declaró Wistrich al programa Today de BBC Radio 4.

BBC

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FUENTE: BBC