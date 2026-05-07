León XIV vuelve a confrontar a Donald Trump: que hable "con la verdad"

Desde Italia, León XIV responde al nuevo ataque de Donald Trump, quien dijo que el papa quiere que Irán tenga armas nucleares.

León XIV respondió a las últimas críticas vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asegura que "está poniendo en peligro a muchos católicos": "La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", ha señalado.

"El papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", aseguró Trump durante una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel.

En su réplica a la salida de Villa Barberini, su residencia en Castel Gandolfo, León XIV insistió ante un grupo de periodistas en que la Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, según informa Vatican News. "Ahí no hay ninguna duda", sentencia Robert Prevost.

León XIV León XIV no ha temido contestar a los agravios de Donald Trump. Foto Efe EFE

León XIV se verá con Marco Rubio, delfín de Donald Trump También ha manifestado su deseo de que se le escuche por el valor de la palabra de Dios. "Ya he hablado desde el primer momento en que fui elegido y ya nos acercamos al aniversario. He dicho: "La paz esté con vosotros", ha subrayado recordando la efémeride de su primer aniversario como Pontífice.