Brasil: Lula da Silva anuncia relevante medida ante los aranceles de Donald Trump

El presidente de Brasil, Lula da Silva anuncia más de 4.700 millones en créditos para empresas afectadas por los aranceles del norteamericano Donald Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva busca el modo de enfrentar a Donald Trump y sus aranceles. Foto: Efe

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Gobierno de Brasil presentaron el paquete de ayuda para las empresas afectadas por los aranceles del 50 por ciento impuestos por la Administración de Donald Trump, que incluye una línea de crédito de 30.000 millones de reales (4.750 millones de euros), y que requiere la aprobación del Congreso.

Así lo ha anunciado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su cuenta de la red social X, donde ha precisado que se trata de un "conjunto inicial de medidas para mitigar el impacto económico" de los gravámenes contra importaciones brasileñas que el inquilino de la Casa Blanca anunció a finales del pasado julio.

El núcleo de este paquete de ayudas es una línea de crédito de 30.000 millones de reales (4.750 millones de euros), cuya concesión está vinculada a la preservación de empleos, además de la concesión de créditos a la exportación y el aplazamiento del pago de impuestos a aquellas empresas que estén más afectadas.

En cualquier caso, se trata de una medida provisional, puesto que requiere la aprobación del Congreso en un plazo de 120 días para que entre en vigor.

LULA DA SILVA EFE.jpg Lula da Silva anuncia medidas en Brasil para contrarrestar los aranceles de Donald Trump. Foto Efe EFE Lula da Silva y Brasil apuntan a nuevos socios Durante la presentación del paquete de ayudas, Lula da Silva ha incidido en que su Gobierno "no anunciaba medidas de reciprocidad" sino que, en su lugar, está centrado en diversificar su actividad negociando con socios como India, China y Rusia, todos miembros de los BRICS. "No queremos, en primera instancia, hacer nada que pueda provocar un deterioro en nuestras relaciones (con Estados Unidos)", ha declarado.