Elena Alonso: en qué invertir el aguinaldo y otros consejos financieros

Aunque, a la fuerza de las fluctuaciones de la macroeconomía, hablar de finanzas e inversiones ha pasado a ser un poco parte de la cotidianidad e los argentinos, contar con el asesoramiento de expertos siempre es lo ideal. En este caso, la economista e influencer financiera Elena Alonso nos anticipó que es lo más conveniente a la hora de invertir.

En una entrevista con MDZ, la experta que cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram develó, entre otros temas, qué es lo más conveniente de hacer para aquellos que cobraron el aguinaldo, cómo se proyecta la inflación, su opinión sobre el plazo fijo y la pregunta del millón: ¿pesos o dólares?

Mirá la entrevista completa:

-Para aquellos que lo cobran, ¿cómo conviene invertir el aguinaldo?

-Qué suerte que les quede parte del aguinaldo para poder invertirlo, eso es buenísimo. Hay muchas preguntas de esto respecto a qué hago con el aguinaldo. Primero, hay veces que la gente hace magia y antes de tenerlo ya lo gastó, Pasó siempre a muchos, de plata que sabíamos que les iba a entrar, ya la teníamos gastada. Y lo primero que hay que hacer antes de invertir es ver si hay algo que arreglar en las finanzas con esa plata, para no invertir y cambiar plata por otra o incluso descapitalizarla.

Por ejemplo, si pagabas los mínimos de las tarjetas, pero con el ánimo de decir voy a empezar a invertir en la bolsa o hacer una inversión porque alguien lo hace, el interés que te paga una inversión es mucho menor que el pago del interés de la tarjeta que genera el pago mínimo, o si tenés un préstamo con tasas muy altas. Hoy las tasas de rendimiento en pesos están alrededor de 35-40%. O sea que si vos tenés un interés más alto que eso te conviene ir cancelando deuda y luego cuando estés saneado en tus finanzas empezar a invertir en el próximo aguinaldo o ya en los meses que ya no tengas esas deudas. Si bien está bueno empezar a invertir, si invierto y realmente tengo cosas que arreglar, no tiene sentido. Hay gente que lo hace para empezar u obligarse a hacerlo, pero, en el fin de cuentas, entre la suma de los intereses ganados y pagados, perdiste.

No es un capricho invertir sino el hecho de hacerlo cuando realmente convenga. Y para eso, antes de invertir, y que justo está terminando el año y es un momento re lindo para hablar de estas cosas, es que podemos arrancar un 2025 mucho más ordenados. Y por eso empecé a hacer educación financiera, porque si bien tengo un agente de bolsa y nos dedicamos a asesorar sobre inversiones, había muchísimos pasos antes de que alguien empiece a invertir, como empezar a ordenarse. Y llama mucho la atención cuando hablas con gente, que no es solo la que tiene bajos recursos, es trazable para todas las líneas, que incluso son gerentes financieros de compañías, pero en sus finanzas personales no lo aplican. Entonces, hay que empezar a ordenarse primero y establecerse objetivos. Eso es como algo que cuesta un montón, pero que está bueno empezar a trabajarlo y mientras más jóvenes empecés, mucho más fácil después es.

La economista Elena Alonso. Foto: Marcos García/MDZ

-Supongamos que ya tengo unas finanzas ordenadas, aunque sabemos que depende de los plazos y el perfil de inversor, ¿en qué conviene invertir?

-La perspectiva de lo que se viene para adelante es tasas de interés a la baja en pesos y un dólar estable, o incluso que baje un poco el ritmo de devaluación. Estamos hablando del escenario que se espera, después vamos a hablar de tener en cuenta algunas cosas si no funciona ese escenario.

Si funcionara, con una tasa a la baja, si hoy te posicionás, si invertís en activos, en tipos de inversiones como una letra capitalizable, como una letra larga o un bono largo, tomás una tasa más alta de la que va a estar en unos meses, porque va a ir bajando. Vas a ganarle a la inflación si hoy invertís en tasa fija, pero a más largo plazo. A diferencia de, por ejemplo, hacer un plazo fijo e ir renovándolo, que cada vez que lo renueves va bajando la tasa y en ese promedio vas a ir más atrasado que en este tipo de inversiones. Eso para invertir un poco de pesos en algo en tasa fija, pero inviertan en el largo plazo. De más de seis meses que compren la letra o invierten.

Si no les gusta hacer inversiones en la bolsa porque no se animan, se podría invertir una parte en un plazo fijo o plazo fijo Uva, que sería más adecuado que un plazo fijo tradicional. A mí no me gustan porque tenés que estar quieto en la inversión mucho tiempo. Este escenario es si estás confiando en que las tasas bajen y en que el dólar se mantenga estable, per qué pasa si eso no sucede. Ahí es donde tenés que tener diversificación, siempre.

En las inversiones, vos dijiste dos cosas importantes: el plazo y el perfil de inversor. Lo importante es esto de tener diversificadas las inversiones en diferentes activos. Entonces se puede hacer tasa de interés en pesos, pero también se puede invertir en algo que me de dólares cuando salga de la inversión. Ahí tenés bonos soberanos, por ejemplo, tenés obligaciones negociables, que son emitidas por empresas y que te pagan en dólares, y podés tener certezas de lo que vas a ir cobrando en el tiempo. Las acciones argentinas también están buenas para entrarle ahora por las perspectivas de crecimiento.

Un consejo, que es lo que usan los analistas cuando arman carteras de inversiones, es que si vos tenés una opción de inversión y podés comprar la acción o el bono de esa misma compañía, la deuda o la acción, elegir una u otra depende del contexto en donde esté la empresa y lo que se ve para adelante. Si está en crecimiento, vamos a hablar de una energética, para no decir nombres, si querés invertir en esa compañía, te va a convenir más la acción que en el bono. ¿Por qué? Porque la acción tiene muchas perspectivas de crecimiento, pero el más conservador se va a sentir más cómodo con el bono, que te asegura una renta fija. Pero podés hacer un mix, eso es lo interesante, un poco de acciones, un poco de bonos. Sos acreedor de la empresa, pero también sos socio cuando la empresa crezca. Elena Alonso, economista e influencer financiera. Foto: Marcos García/MDZ?????

-¿Qué perspectivas hay de inflación, se llegó a una estabilización?

-Los precios siguen aumentando en menor medida, pero no es que haya deflación. Creo que se está estabilizando todo, más allá de que en el bolsillo ya no hay más chance de que aumenten más cosas, porque aumenta mucho el costo fijo de las empresas.

Acá hay algo muy importante, siempre recalco que cada uno tiene que tener su propio índice de inflación. Porque es diferente para mí, que vivo con mi hijo, que para alguien que tiene dos hijos, que para alguien que vive soltero y que tiene diferentes formas y hábitos de alimentación, de salidas. Su índice de inflación es muy diferente al nuestro. Entonces, justamente el Indec sacó una calculadora donde buscaras todos esos gastos en cada uno de los rubros y aparte te informa qué deberías poner en cada uno. Pones calcular y te hace la comparativa entre tu índice de inflación propio y el índice nacional. Así ves qué correlación hay entre uno y otro.

Por ejemplo, en mi caso, en los últimos meses tuve más inflación que la del promedio nacional por mi clase de consumo. Con eso puedo saber que si estoy proyectando mi presupuesto para el año que viene, puedo tener en cuenta esta relación o este aumento que estoy por encima siempre de la inflación y puedo saber a cuánto se está esperando que esté. El Banco Central lo informa a esto.

-En los últimos días se conoció que el plazo fijo le ganó a la inflación, ¿cómo tenemos que tomar eso?

-El plazo fijo siempre fue seguro, es el activo de renta fija por excelencia, porque yo pongo plata y a los 30 días tengo capital más intereses. Y es lo que es conocido. Yo lúdicamente digo que no hagan plazo fijo y hasta tengo una remera. Pero entiendo que hay muchas personas que es lo que conocen, por eso hago esto de educación financiera.

Hay una frase que siempre digo, que es de Warren Buffett, uno de los inversores más conocidos del mundo, que dice que el riesgo viene asociado de hacer cosas que uno no conoce. Cuando uno hace cosas que no conoce, como no las entiende, o vende mal, o compra mal, o pierde plata por no saber lo que está haciendo. Cuando uno hace algo lo tiene que entender, si no, no lo hagan. Es una cuestión básica.

El plazo fijo lo hacen todos porque lo entienden todos. Yo prefiero una cuenta remunerada o un fondo común de inversión de rescate inmediato que actúa como muy parecido a lo que una cuenta remunerada. ¿Cuándo usar estas? Cuando cobro el sueldo y tengo que pagar mis obligaciones del 1 al 10, bueno. En los últimos días de esos, antes de llegar al 10, rescato la plata y pago el día del vencimiento, no pago antes y la plata me sigo generando. Si tengo más largo plazo, puedo comprar una letra y rinde más que un plazo fijo y me aseguro el rendimiento también. Incluso si necesito la plata lo puedo vender antes de ese plazo.

Hay gente que con 75 años me ha escrito y me ha dicho que se animó a hacerlo y hoy está probando. Es una cuestión de empezar de a poquito. Pero, entre no hacer nada y hacer plazo fijo, está bien el plazo fijo. Elena Alonso. Foto: Marcos García/MDZ

-¿Cómo te convertiste en una influencer financiera?

-Con muchísimo trabajo y haciéndome cargo de lo que me gustaba hacer, sin escuchar a lo que el resto quería que yo haga, no todos claramente. Desde el lugar profesional, asesorando a clientes corporativos grandes, empresas que invierten dinero y ocupan otros instrumentos, veía que había falta de educación en ese rango. A mí me gusta comunicar y empecé con un medio en el 2017 con videos de un minuto. Me di cuenta que me gustaba y lo empecé a hacer con mi Instagram personal, con 1.500, 2.000 seguidores. Después me abrí otra cuenta porque mostraba cuando tomaba vino, subía una comida, me iba de viaje, daba consejos financieros y era un chino.

Para mí, el mayor mito que tuve que derribar fue el hecho de que no perdés tecnicismo ni profesionalismo hablando fácil las cosas. No me importó la mirada de afuera en este sentido, en un montón de cosas que por ahí existían prejuicios. Pero me gustaba y veía que servía, entonces seguí por ahí. Y eso me ha llevado a un montón de lugares muy lindos, por la masividad de las redes sociales.

Escribo para medios nacionales, desde hace mucho tiempo, y nunca he pagado para estar en un medio, excepto alguna pauta con alguna empresa por un tema de marca, pero nunca he pagado para estar como Elena Alonso escribiendo para un diario. Escribí un libro que hace un mes lo publiqué. Es muy lindo y son regalos que llegan. Este año ha sido de muchísimo trabajo, pero es un esfuerzo que hago, que me gusta y que estoy todo el tiempo pensando en qué información puedo dar o con las mismas consultas de la gente también me realimenta para hacer el contenido.

También tengo mucha facilidad, me edito los videos, manejo el Instagram... Lo que pasa es que yo vi un alejamiento que existía entre el concepto de un asesor financiero, como una persona que está detrás de un escritorio, serio, hablando difícil, con muchas palabras en inglés, contra la pregunta de la gente de qué hago con la plata. En algún momento me manejaron las redes y me di cuenta de que no se podía, porque creá una distancia que no va, así que lo seguí haciendo yo, porque es darle mucha responsabilidad a alguien, porque para contestar un mensaje sobre finanzas tenés que saber, no podés contestar a un community manager.

Por ahora lo puedo manejar yo y me gusta, lo hago en los ratitos que tengo, mientras espero una reunión, en el auto, el fin de semana si no estoy con mi hijo también trabajo, los días que no estoy con mi hijo que está con su papá también a la noche aprovecho… todos los huecos los tengo ocupados.

-Recién dijiste que la gente se pregunta, ¿qué hago con mi plata? Y la pregunta del millón para los argentinos sería, ¿qué hacemos, dólares o pesos?

-Para mí es una mezcla. Si estamos pensando en el largo plazo, me siento más cómoda teniendo una cartera dolarizada. Si estás planeando el retiro, o estás armando una cartera para tus ahorros o para comprar una casa, no vas a guardar en pesos. Podés en el corto plazo jugar con esto de las tasas y después compras más dólares, el famoso carry trade, pero si no estás metido en el tema es mejor hacer algo de largo plazo. Si invertiste en el Standard & Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas con más capitalización en Estados Unidos, ganaste el 10% anual durante 10 años en promedio. Ahora si entraste, saliste, pudiste haber ganado el 1% solamente.

Entonces, en el corto plazo pensar en pesos está bien, pero ya estamos entrando en una economía bimonetaria. Vos podés cobrar en pesos, vas a poder cobrar en dólares, pagar en cualquiera de las monedas, entonces tener dólares siempre va a servir. Y la verdad es que genera tranquilidad, hasta que veamos que en unos años sigamos con este ritmo de estabilidad, creo que pensar en una cartera doblanizada a largo plazo, a mí por lo menos, me deja más tranquila.