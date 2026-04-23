Le dijo "cornudo" a su exnovio en redes sociales y ahora deberá pagarle $30 millones

La Justicia civil de La Rioja en un fallo sin precedentes ordenó a una mujer pagar 30 millones de pesos luego de haber agravado y difamado por redes sociales a su expareja durante seis años, con insultos como " cornudo " y "coimero". Sumado a esto, la mujer además deberá publicar la sentencia en las mismas redes sociales y medios que utilizó para escrachar a su entonces pareja, un agente de la Policía provincial.

La cuestión comenzó con la separación de la pareja en 2019. De acuerdo con el expediente judicial, la mujer se manejaba desde cuentas personales y perfiles falsos, no obstante el tribunal pudo comprobar que el contenido de esas cuentas era una réplica idéntica al de su perfil personal, utilizando el mismo lenguaje, acusaciones y detalles privados de los cuáles solo ella tenía conocimiento.

A través de todas esas cuentas, la mujer difundió insultos, expresiones discriminatorias y hasta una acusación falsa sobre una enfermedad de transmisión sexual, denuncias que la Justicia comprobó buscaban dañar la reputación de su expareja tanto a nivel personal como profesional. Entre los insultos más utilizados se repetían "cornudo", "chizito" y "coimero".

"Se buscó dañar su imagen en todos los ámbitos, tanto el social como el laboral", expresó el abogado Arrieta. Incluso, al Policía "se le abrió un sumario administrativo y se bloquearon sus posibilidades de ascenso" siguiendo las declaraciones del letrado para ilustrar las consecuencias de estas expresiones en la carrera de su cliente.

Facebook Los insultos de la mujer en redes sociales a su expareja se prolongaron durante seis años , entre ellos le dirigió ofensas como "cornudo" y "coimero". Shutterstock

La sentencia estableció una indemnización inicial de $4 millones, pero con los intereses acumulados a lo largo de los seis años que duró el proceso judicial, el monto total trepa a cerca de $30 millones. En caso de incumplimiento, la Justicia habilitó la vía de un juicio ejecutivo, lo que permitiría avanzar con el embargo de bienes y activos de la persona condenada.

La Justicia desestimó una denuncia falsa por violencia de género

El expediente también sumó un capítulo controvertido: la mujer había presentado una denuncia por violencia de género que finalmente fue considerada falsa. "Hay que ser muy criterioso al receptar estas denuncias porque a veces se activan mecanismos que atentan contra derechos de personas inocentes. Pudimos comprobar que se trataba de una falsa denuncia y, por ende, se archivaron las actuaciones", explicó el abogado Arrieta.

El fallo marca un precedente relevante en materia de responsabilidad civil por daños al honor en el ámbito digital. En ese sentido, la Justicia dejó un mensaje contundente: el hostigamiento en redes sociales no es gratis y puede derivar en consecuencias económicas millonarias.