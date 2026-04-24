Qué pasa si ARCA me devuelve dinero si soy monotributista

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comenzó a otorgar un reintegro económico a monotributistas que cumplieron con sus obligaciones fiscales, en lo que el organismo define como un “premio” al cumplimiento. La medida alcanza a contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado que pagaron en tiempo y forma durante todo el año 2025.

El beneficio consiste en la devolución de una parte del impuesto correspondiente a una cuota mensual del monotributo. Sin embargo, el reintegro no incluye los componentes de jubilación ni de obra social, por lo que el monto varía según la categoría de cada contribuyente.

Según detalló ARCA, el denominado “reintegro a cumplidores” está dirigido a quienes abonaron las 12 cuotas mensuales sin demoras. En esos casos, se devuelve el equivalente al componente impositivo de un mes completo. Para quienes iniciaron actividades o tuvieron un período irregular, el reintegro puede ser del 50%, siempre que hayan cumplido entre seis y once pagos en término.

Uno de los requisitos clave para acceder al beneficio es haber realizado los pagos exclusivamente mediante débito automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Además, no es necesario realizar ningún trámite adicional: el dinero se acredita de forma automática en el mismo medio de pago utilizado por el contribuyente.

Si bien tradicionalmente estos reintegros se efectúan en marzo, en 2026 se registraron acreditaciones durante abril, lo que generó consultas entre los contribuyentes que comenzaron a ver los montos reflejados en sus cuentas.

El sistema de monotributo, que agrupa a pequeños contribuyentes en categorías según su facturación anual, mantiene en 2026 escalas que van desde la categoría A hasta la K, con topes que superan los $108 millones anuales en los niveles más altos.

De esta manera, ARCA busca incentivar el cumplimiento fiscal mediante un mecanismo automático de devolución que premia la regularidad en los pagos, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los contribuyentes.