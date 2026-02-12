Xiaomi frena las actualizaciones de HyperOS 3 hasta marzo
Las festividades del año nuevo Chino obligan a Xiaomi a detener las actualizaciones y novedades hasta el mes de marzo.
La compañía Xiaomi anunció un freno temporal en el desarrollo de su sistema operativo debido al receso por el Año Nuevo Chino. Por este motivo, el despliegue global de las versiones y las actualizaciones de HyperOS 3 quedará suspendido de forma total durante las próximas tres semanas para todos los usuarios de la marca.
Si sos de los que revisan el celular a cada rato para ver si llegó una mejora, vas a tener que calmar un poco la ansiedad. Xiaomi acaba de apretar el botón de pausa y entró en lo que llaman "modo mantenimiento". No es que haya un problema técnico raro o una falla masiva en los servidores, sino que arrancó el feriado más importante y largo de China: el Año Nuevo Lunar.
Este receso oficial en HyperOS va desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo. Durante estos quince días, la empresa no va a sacar ni una sola versión de prueba interna ni va a mandar parches al público general. Según explica el analista Emir Bardakç en su reporte técnico, las operaciones se detuvieron para permitir que los empleados puedan viajar a sus ciudades natales y estar con sus familias, algo que en aquel país se toma con mucha seriedad.
El impacto del receso en las actualizaciones Xiaomi
El freno no es solo para lo que vemos en la pantalla del teléfono. La empresa dejó de compilar versiones de prueba hace ya unos días. Lo que estuvo saliendo a la luz en las últimas jornadas son archivos que ya estaban listos hace dos semanas. O sea que, en la práctica, el desarrollo de software está parado hace rato. No esperes ver reportes de errores semanales ni soluciones a fallas conocidas hasta que los ingenieros vuelvan a sus puestos de trabajo.
Esta pausa no solo afecta a Xiaomi. Otros gigantes de la tecnología móvil como OPPO, Vivo y OnePlus también bajan la persiana durante estas fechas. Es un momento de silencio casi absoluto en la industria del gigante asiático. Como millones de trabajadores se mueven por todo el territorio, las oficinas quedan vacías y el soporte técnico se limita a lo básico para que nada se rompa mientras tanto.
El desarrollo de Android se toma un respiro en las firmas chinas
Para los entusiastas del software, este período suele ser bastante aburrido. No hay novedades, no hay filtraciones de funciones nuevas y los foros de la comunidad quedan en silencio. La empresa fue clara al respecto: hasta el 3 de marzo no se mueve ni un solo bit. Una vez que pase la festividad, el ritmo debería volver a la normalidad, acumulando todas las mejoras que quedaron pendientes en la lista de tareas.
Es importante que los usuarios tengan paciencia y no intenten instalar versiones de origen dudoso solo por no querer esperar. El sistema actual es estable y no hay una urgencia real por un parche de seguridad que puede esperar un par de semanas más. Apple o Google no frenan de esta manera tan marcada, pero la cultura corporativa en China es distinta y el descanso de los trabajadores durante el Año Nuevo tiene prioridad sobre los lanzamientos de software.
A partir del 3 de marzo, se espera que el flujo de versiones se normalice. Los modelos que estaban en plena etapa de pruebas serán los primeros en retomar la actividad, seguidos por el despliegue de los parches mensuales de seguridad que quedaron en el tintero.