Xiaomi frena las actualizaciones de HyperOS 3 hasta marzo

La compañía Xiaomi anunció un freno temporal en el desarrollo de su sistema operativo debido al receso por el Año Nuevo Chino. Por este motivo, el despliegue global de las versiones y las actualizaciones de HyperOS 3 quedará suspendido de forma total durante las próximas tres semanas para todos los usuarios de la marca.

Si sos de los que revisan el celular a cada rato para ver si llegó una mejora, vas a tener que calmar un poco la ansiedad. Xiaomi acaba de apretar el botón de pausa y entró en lo que llaman "modo mantenimiento". No es que haya un problema técnico raro o una falla masiva en los servidores, sino que arrancó el feriado más importante y largo de China: el Año Nuevo Lunar.

Xiaomi HyperOS 3 Las próximas versiones de HyperOS se harán esperar hasta que termine el receso administrativo en las oficinas de China. Imagen generada con IA Este receso oficial en HyperOS va desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo. Durante estos quince días, la empresa no va a sacar ni una sola versión de prueba interna ni va a mandar parches al público general. Según explica el analista Emir Bardakç en su reporte técnico, las operaciones se detuvieron para permitir que los empleados puedan viajar a sus ciudades natales y estar con sus familias, algo que en aquel país se toma con mucha seriedad.

El impacto del receso en las actualizaciones Xiaomi El freno no es solo para lo que vemos en la pantalla del teléfono. La empresa dejó de compilar versiones de prueba hace ya unos días. Lo que estuvo saliendo a la luz en las últimas jornadas son archivos que ya estaban listos hace dos semanas. O sea que, en la práctica, el desarrollo de software está parado hace rato. No esperes ver reportes de errores semanales ni soluciones a fallas conocidas hasta que los ingenieros vuelvan a sus puestos de trabajo.

Esta pausa no solo afecta a Xiaomi. Otros gigantes de la tecnología móvil como OPPO, Vivo y OnePlus también bajan la persiana durante estas fechas. Es un momento de silencio casi absoluto en la industria del gigante asiático. Como millones de trabajadores se mueven por todo el territorio, las oficinas quedan vacías y el soporte técnico se limita a lo básico para que nada se rompa mientras tanto.