El Xiaomi 15T Pro desploma su precio en Amazon: la mejor cámara del mercado

El mercado de teléfonos de gama alta recibe una oferta importante de Xiaomi para el bolsillo de los usuarios. Se trata del Xiaomi 15T Pro que se encuentra con una rebaja del 4% en su precio habitual, permitiendo acceder a un equipo con un almacenamiento masivo de 1024 GB y cámaras profesionales de la marca Leica.

Esta oferta coloca al teléfono en los 799 euros ($1.327.692 de pesos argentinos) , un número que lo vuelve muy competitivo si miramos lo que ofrecen otras marcas por ese mismo valor. El equipo no solo destaca por su capacidad de almacenamiento, sino que también busca dar una respuesta sólida en potencia y fotografía para quienes no quieren gastar de más en un modelo Ultra pero necesitan un rendimiento que no les falle en el día a día.

El corazón de este celular es el MediaTek Dimensity 9400+, un procesador fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este detalle técnico es clave porque permite que el equipo vuele al abrir aplicaciones pesadas y que, al mismo tiempo, la batería dure más porque consume menos energía.

"El procesador MediaTek Dimensity 9400+ ofrece una fluidez excepcional incluso en aplicaciones exigentes y juegos con gran carga gráfica", detallan las especificaciones oficiales de Xiaomi.

Acompañado por 12 GB de memoria RAM, este hardware asegura que la multitarea funcione sin problemas. Podés saltar de una red social a un editor de video al toque, sin que el sistema se tilde. Además, tener 1 TB de espacio es un golazo para los que sacan muchas fotos en alta resolución o graban videos en 4K.

Cámaras Leica y autonomía del Xiaomi 15T

La fotografía es, posiblemente, el punto donde Xiaomi puso más esfuerzo. Por primera vez en la serie T, el equipo incorpora un teleobjetivo óptico de 5 aumentos. Esto permite acercar la imagen mecánicamente sin que se rompa la calidad, algo que rinde un montón cuando estás lejos del objeto que querés capturar. Los lentes Leica Summilux garantizan que los colores salgan reales y con un nivel de detalle que asombra, incluso cuando la luz no ayuda mucho.

La batería también se la banca. Con una capacidad de 5500 mAh, es la más grande que la firma puso en esta familia de teléfonos hasta ahora. El sistema de carga rápida HyperCharge de 90W permite llenar el tanque de energía en muy poco tiempo, aunque hay que recordar que el cargador no viene incluido en la caja. Es un fierro pensado para durar, que incluye 64 capas de protección para que la batería no sufra con el paso de los meses.

En cuanto a la pantalla del Xiaomi 15T Pro, el panel de 6,83 pulgadas es enorme y llega con una frecuencia de actualización de 144 Hz.También cuenta con tecnología Eye Care, que ajusta los colores para que la vista no se canse tanto si pasás muchas horas leyendo. Los bordes son casi invisibles, lo que da una sensación de inmersión total al mirar películas o jugar. En definitiva, es una opción que no anda con vueltas para quien busca tecnología de punta a un precio más equilibrado.

Importar teléfonos desde Amazon España a Argetina

Comprar en Amazon España desde Argentina es bastante directo gracias al sistema de envío puerta a puerta por courier privado. Cuando hacés el pedido, la plataforma calcula automáticamente un "Depósito de tasas de importación" que ya cubre los aranceles de aduana y los impuestos locales. Esto significa que el precio final que ves en el carrito es el definitivo y no tenés que pagar nada extra cuando el paquete llega a tu domicilio.