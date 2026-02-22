El nuevo Xiaomi 17 ya tiene fecha de salida y precios filtrados para su lanzamiento

Conocé los detalles del Xiaomi 17, el nuevo teléfono de gama alta que se presenta a finales de febrero con versiones estándar y Ultra.

La llegada del Xiaomi 17 a los mercados europeos está al caer. Según las últimas filtraciones, este nuevo teléfono de gama alta se presenta oficialmente el 28 de febrero de 2026. La marca Xiaomi busca pelear el mercado internacional con un hardware muy potente, varias opciones de colores y un rendimiento superior.

La empresa ya tiene todo listo para su próximo gran evento, justo antes del Mobile World Congress. Esta jugada busca que el teléfono esté en boca de todos cuando empiece la feria tecnológica más importante. Los datos que se filtraron en Xiaomi4Mi permiten saber qué modelos vamos a ver en las vidrieras y cuánto nos va a costar el chiste de renovar el equipo este año.

Modelos y versiones del nuevo teléfono Xiaomi 17 De acuerdo a la información que circula, la firma Xiaomi lanzaría en Europa solamente dos variantes. El Xiaomi 17 estándar y el Xiaomi 17 Ultra serían los únicos que crucen la frontera inicialmente, dejando los modelos Pro para el mercado chino. Esta decisión muestra que la marca prefiere concentrar sus esfuerzos en un teléfono equilibrado y otro que sea el máximo exponente de la gama alta.

El modelo base del Xiaomi 17 vendría con 12 GB de memoria RAM y opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento. Por su parte, la versión Ultra del Xiaomi patea el tablero con 16 GB de RAM y hasta 1 TB de espacio interno. Es un equipo pensado para los que no quieren que se les tilde nada y necesitan guardar miles de fotos y videos sin preocuparse por el espacio. El rendimiento de este gama alta promete estar entre los mejores de la temporada 2026.

Precios y colores del Xiaomi 17 de gama alta El tema de los colores es clave para muchos usuarios. La versión estándar llegaría en negro, verde, azul y rosa. Son tonos pensados para diferentes gustos, desde lo más sobrio hasta algo un poco más jugado. En cambio, el Xiaomi 17 Ultra de gama alta se la banca con colores más elegantes como el blanco, negro y un verde oscuro que le queda muy bien. Este teléfono busca transmitir una imagen más profesional y exclusiva.