Honor revela los detalles de las cámaras del Robot Phone antes de su lanzamiento

La marca asiática presentó en China las especificaciones de su nuevo teléfono con estabilizador mecánico de tres ejes e integración de tecnología de cine.

La industria de la tecnología móvil presenció la presentación previa de un dispositivo enfocado en la producción audiovisual avanzada. Honor brindó detalles en China sobre el nuevo Robot Phone, un equipo que combina un sensor principal de 200 megapíxeles con un estabilizador mecánico de tres ejes desarrollado para garantizar tomas estables en movimiento.

El nuevo Robot Phone integra un motor de estabilización compacto en su cámara principal. Honor Innovación de Arri y tecnología de cine en el Robot Phone La propuesta representa el primer desarrollo fruto de la alianza entre el fabricante y la firma alemana de cámaras cinematográficas Arri. El equipo incluye codificación de video nativa Log-C3, graduación de color por tablas de consulta (LUT) procesadas directamente en el hardware y un modo de cine dedicado que imita la estética del cine profesional. La empresa informó que el desarrollo de este teléfono acumula más de 100 patentes tecnológicas.

El sensor principal de 200 megapíxeles posee un tamaño de 1/1.28 de pulgada con apertura f/1.6 y utiliza el procesador de señal de imagen propio Yuguang H1. Para mover este módulo, la compañía diseñó un motor para el estabilizador que pesa solo 2,6 gramos. Este componente resulta un 65 por ciento más pequeño que los sensores habituales de su clase y ofrece un 35 por ciento más de densidad de torque.

El sistema de cámara de Honor incorpora un procesador propio para gestionar el color en video. Honor Pantalla, procesador y batería del nuevo teléfono de Honor En el apartado secundario, el dispositivo añade un lente periscópico de 200 megapíxeles y un sensor gran angular de 50 megapíxeles. Los datos técnicos compartidos por los representantes de Honor indican que el equipo integrará una pantalla de entre 6,3 y 6,4 pulgadas, acompañada por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm y una batería con capacidad de 6.000 mAh.