¿Cuánto cuesta el Honor Magic8 Lite en Argentina?

El precio del teléfono en el mercado local y sus características técnicas principales tras su desembarco en el país.

Honor expande su presencia en el mercado nacional con un teléfono gama alta enfocado en la durabilidad. El fabricante chino busca capturar la atención del público local mediante una propuesta que equilibra especificaciones técnicas equilibradas y protección estructural ante caídas accidentales cotidianas.

El nuevo teléfono móvil de la marca presenta un diseño estilizado con módulo de cámaras en formato de anillo. Honor El valor del dispositivo en Mercado Libre El Honor Magic8 Lite en su versión con almacenamiento interno de 256 gigabytes tiene un costo de $1.199.999 pesos en la plataforma de Mercado Libre. El canal de ventas digital de Argentina ofrece esta alternativa de compra con opción de financiación en cuotas fijas y envíos a las diferentes provincias del territorio. Este importe posiciona al modelo en un segmento competitivo donde la autonomía y la durabilidad de los componentes resultan factores clave para la decisión de los compradores.

La distribución de este teléfono en los comercios electrónicos locales complementa la oferta de las operadoras de telefonía móvil tradicionales. Los usuarios pueden adquirir el equipo liberado para utilizarlo con cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones del país.

La firma Honor incluye un procesador Snapdragon con soporte para redes de conectividad inalámbrica 5G. Wired Especificaciones técnicas del teléfono inteligente Componentes de rendimiento y pantalla:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Octa-Core de 2.3GHz.

Memoria RAM: 8 gigabytes de capacidad.

Almacenamiento: 256 gigabytes de memoria flash interna.

Pantalla: Tecnología AMOLED de 6,79 pulgadas. La pantalla del dispositivo móvil de Honor cuenta con certificación de resistencia ante caídas y protección contra el ingreso de partículas de polvo o agua. En el apartado fotográfico, la cámara frontal alcanza una resolución de 16 megapíxeles para autorretratos y videollamadas. El procesador integrado administra los procesos del sistema operativo de manera eficiente, lo que optimiza el consumo energético diario.