¿Cuánto cuesta el Honor Magic8 Lite en Argentina?
El precio del teléfono en el mercado local y sus características técnicas principales tras su desembarco en el país.
Honor expande su presencia en el mercado nacional con un teléfono gama alta enfocado en la durabilidad. El fabricante chino busca capturar la atención del público local mediante una propuesta que equilibra especificaciones técnicas equilibradas y protección estructural ante caídas accidentales cotidianas.
El valor del dispositivo en Mercado Libre
El Honor Magic8 Lite en su versión con almacenamiento interno de 256 gigabytes tiene un costo de $1.199.999 pesos en la plataforma de Mercado Libre. El canal de ventas digital de Argentina ofrece esta alternativa de compra con opción de financiación en cuotas fijas y envíos a las diferentes provincias del territorio. Este importe posiciona al modelo en un segmento competitivo donde la autonomía y la durabilidad de los componentes resultan factores clave para la decisión de los compradores.
La distribución de este teléfono en los comercios electrónicos locales complementa la oferta de las operadoras de telefonía móvil tradicionales. Los usuarios pueden adquirir el equipo liberado para utilizarlo con cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones del país.
Especificaciones técnicas del teléfono inteligente
Componentes de rendimiento y pantalla:
Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Octa-Core de 2.3GHz.
Memoria RAM: 8 gigabytes de capacidad.
Almacenamiento: 256 gigabytes de memoria flash interna.
Pantalla: Tecnología AMOLED de 6,79 pulgadas.
La pantalla del dispositivo móvil de Honor cuenta con certificación de resistencia ante caídas y protección contra el ingreso de partículas de polvo o agua. En el apartado fotográfico, la cámara frontal alcanza una resolución de 16 megapíxeles para autorretratos y videollamadas. El procesador integrado administra los procesos del sistema operativo de manera eficiente, lo que optimiza el consumo energético diario.
Autonomía energética y conectividad en el país
La batería del Honor Magic8 Lite posee una capacidad nominal de 8.3 amperios hora, un volumen de carga superior al promedio de su categoría. La presencia de conectividad 5G asegura la compatibilidad con las redes de comunicaciones móviles desplegadas en los principales centros urbanos de Argentina. El terminal móvil de Honor se completa con un lector de huellas dactilares y reconocimiento facial para proteger los datos personales de manera biométrica.