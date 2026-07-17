Cerró sus servidores en 2022, pero ahora regresó a Steam y es completamente gratis
Tras permanecer fuera de las tiendas digitales durante casi tres años, este popular multijugador volvió a Steam y ya puede descargarse sin costo.
En el mundo de los videojuegos no es habitual que un título desaparezca de las tiendas digitales y, años después, vuelva a estar disponible. Cuando un juego depende de servidores en línea, el cierre de un servicio suele significar el final definitivo. Sin embargo, Killer Queen Black acaba de romper esa regla y regresó a Steam de forma completamente gratis, una noticia que sorprendió a quienes lo disfrutaron en su lanzamiento.
El título desarrollado por Liquid Bit Games debutó a finales de 2019 para Nintendo Switch y PC, y más tarde llegó a Xbox One y al juego en la nube. Gracias a su propuesta multijugador y competitiva, rápidamente consiguió críticas positivas tanto de la prensa especializada como de la comunidad, convirtiéndose en una de las propuestas independientes más originales de su género.
El juego que desapareció por un problema ajeno a sus creadores
La historia de Killer Queen Black dio un giro inesperado en 2022. Ese año, Amazon puso fin al servicio GameSparks, una plataforma utilizada para gestionar funciones online en numerosos videojuegos. Como el título dependía de esa infraestructura para funcionar, sus servidores dejaron de operar y el juego fue retirado de todas las tiendas digitales.
Liquid Bit Games intentó encontrar una solución para mantenerlo con vida, pero migrar toda la infraestructura online a otro sistema implicaba una inversión demasiado elevada para un estudio independiente. Finalmente, en noviembre de 2022, los desarrolladores anunciaron el cierre definitivo del juego, aunque dejaron una promesa para sus seguidores: algún día volvería.
Para aumentar las posibilidades de que eso ocurriera, el estudio decidió liberar el código fuente del proyecto, una medida poco habitual en la industria que permitió que la comunidad y otros desarrolladores pudieran trabajar sobre el juego.
Qué ofrece Killer Queen Black y cómo conseguirlo en Steam
La promesa finalmente se cumplió este 16 de julio, cuando Killer Queen Black reapareció en Steam y lo hizo con una excelente noticia para los jugadores de PC: puede descargarse y jugarse completamente gratis. Quienes ya lo disfrutaron celebraron su regreso en la plataforma de Valve, mientras que muchos usuarios aprovecharán la oportunidad para descubrirlo por primera vez.
El juego propone enfrentamientos online entre dos equipos de cuatro integrantes, donde cada escuadra está formada por una reina y tres compañeros. A diferencia de otros títulos competitivos, aquí no existe una única forma de ganar. Los jugadores pueden conseguir la victoria eliminando tres veces a la reina rival, recolectando bayas y llevándolas a la base enemiga o escoltando un caracol gigante hasta la meta del mapa.
Esa variedad de objetivos convierte a la estrategia y al trabajo en equipo en elementos fundamentales. Mientras la reina tiene la capacidad de atacar y proteger a sus aliados, el resto de los jugadores puede recolectar recursos o transformarse en poderosos guerreros para inclinar la balanza del combate.
Con su regreso gratuito a Steam, Killer Queen Black suma una segunda vida después de haber sido considerado un juego perdido. Para quienes buscan una experiencia competitiva diferente o simplemente quieren revivir uno de los multijugadores independientes más recordados de los últimos años, esta inesperada reaparición representa una oportunidad difícil de dejar pasar.