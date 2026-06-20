Llegaron a Río Negro piezas fundamentales para el oleoducto Vaca Muerta

Se realizan en Río Negro los trabajos de descarga de más de 700 tubos de acero destinados al ducto marino del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)

En los últimos días arribaron a Río Negro una serie de piezas claves para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): en el puerto de San Antonio ya se trabaja para descargar 721 tubos de acero destinados para el ducto marino del proyecto.

Los caños se acopiaran en un predio de 10 hectáreas dentro del propio puerto de San Antonio y serán trasladados a Punta Colorada, lugar en donde desemboca el oleoducto que comienza en Allen.

Los tubos son piezas fundamentales para el oleoducto que atraviesa Río Negro. Gobierno de Río Negro Del total, más de 650 tubos (fabricados por SIAT/Tenaris) cuentan con un revestimiento de hormigón realizado por Socotherm, lo que facilitará su instalación submarina en la terminal. La llegada de estos elementos representa un paso fundamental para la construcción del oleoducto.

Cómo funcionará el sistema de carga en Río Negro El ducto marino permitirá vincular la infraestructura con la carga offshore, lugar en donde operarán buques para la exportación de crudo a diferentes mercados. En los últimos días, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que analizan ampliar la capacidad del oleoducto hasta los 700.000 barriles diarios.

El desarrollo de la obra está impulsado por un consorcio de diferentes empresas con presencia en la zona: YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.