Crédito en pesos: los préstamos a empresas ganan terreno en un mes de transición para el consumo
El crédito en pesos al sector privado mostró una leve retracción explicada por consumo y líneas con garantía real, mientras los préstamos comerciales se expandieron.
Según el último Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA), los medios de pago tradicionales (M2 privado transaccional) se expandieron 2,4% sin estacionalidad (s.e.) en términos reales, luego de seis meses de caídas. Como contrapartida, los depósitos a plazo fijo del sector privado se contrajeron 0,5% s.e., por lo que el M3 privado se mantuvo casi sin cambios, con una leve suba de 0,2% s.e.
En ese contexto, el crédito en pesos al sector privado registró una caída de 0,2% s.e. real en mayo, explicada por los préstamos al consumo y con garantía real, mientras que el comercial se expandió 1,1% s.e. En términos interanuales, los préstamos al sector privado acumulan un crecimiento de 5,7% real y representan el 9,1% del PBI (12% si se incluyen los préstamos en dólares).
Esta baja mensual es como una pausa dentro de la recuperación más que como un cambio de tendencia. Creemos que responde más a una pausa dentro del proceso de recuperación del crédito. Para los próximos meses, el ejecutivo espera una recuperación gradual, especialmente si continúa la estabilidad macroeconómica, baja la inflación y se consolida una reducción del costo financiero para las familias.
Consumo más selectivo
Los préstamos al consumo mostraron una caída de 1,2% s.e. real en mayo, explicada por las tarjetas de crédito, ya que los préstamos personales tuvieron un leve avance mensual. En la comparación interanual la dinámica es dispar: las tarjetas acumulan una baja real de 2,8%, mientras los préstamos personales crecen 3,1% real.
Esto combina tasas elevadas con un consumidor selectivo. Las tasas están más estables, pero se mantienen en niveles elevados, según el BCRA en mayo la tasa promedio de créditos personales fue de 67,2% nominal anual y la de tarjetas de 87,6% nominal anual. Vimos menor actividad en tarjetas, pero la demanda se mantuvo firme en préstamos personales. El usuario sigue necesitando financiamiento, pero hoy compara más alternativas y es mucho más sensible al costo final.
Hipotecarios: de boom a normalización
Los créditos hipotecarios mostraron una expansión mensual de 0,2% s.e. real en mayo, un ritmo menor a los meses previos. No obstante, interanualmente acumulan un incremento de 80,1% real, impulsado por las líneas UVA. Los prendarios, en tanto, cayeron 1,2% s.e. mensual pero suben 4,3% interanual.
Más que hablar de un final del boom, lo vemos como una normalización después de meses de crecimiento muy fuerte. Es lógico que el crecimiento mensual empiece a moderarse. El producto sigue siendo relevante, pero depende de los ingresos familiares, el valor de las propiedades y la estabilidad de largo plazo.
Tasas: baja en el segmento corporativo
Las tasas de corto plazo se mantuvieron estables en mayo. La de cauciones cerró en 19,2% y la de plazo fijo para personas humanas finalizó en 19,0% nominal anual (n.a.), mientras la Tamar de bancos privados promedió 22,8% n.a. En paralelo, los préstamos comerciales crecieron 1,1% s.e. real, traccionados por los documentos a sola firma (+3,2% s.e.).
La baja de tasas llega primero al segmento corporativo. Hoy ya vemos líneas para empresas por debajo del 30% TNA, algo impensado hace un año.
En los préstamos personales, la tasa final incorpora el costo regulatorio de encajes, riesgo crediticio, mora esperada y costos operativos. Por eso la transmisión es más lenta.
Las empresas reaccionan antes a los cambios financieros para capital de trabajo o inversión. En cambio, el consumidor final toma decisiones vinculadas a la evolución de su salario real, su capacidad de ahorro y sus expectativas.
Compartimos los siguientes datos:
- Demanda general: vimos una demanda activa, con baja en la intención de contratación de tarjetas por prudencia del consumidor, pero con firmeza en préstamos personales. El usuario es más selectivo: compara opciones y evalúa la cuota.
- Productos más solicitados: los préstamos personales se consolidaron como lo más pedido frente a la caída de tarjetas.
- Perfil y geografía: la mayor demanda se concentró en adultos jóvenes y de mediana edad en etapa laboral activa. Geográficamente, además de Buenos Aires y CABA, destacaron por su actividad Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
* Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.