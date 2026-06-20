Crédito en pesos: los préstamos a empresas ganan terreno en un mes de transición para el consumo

El crédito en pesos al sector privado mostró una leve retracción explicada por consumo y líneas con garantía real, mientras los préstamos comerciales se expandieron.

Los préstamos al sector privado acumulan un crecimiento de 5,7% real y representan el 9,1% del PBI.

Según el último Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA), los medios de pago tradicionales (M2 privado transaccional) se expandieron 2,4% sin estacionalidad (s.e.) en términos reales, luego de seis meses de caídas. Como contrapartida, los depósitos a plazo fijo del sector privado se contrajeron 0,5% s.e., por lo que el M3 privado se mantuvo casi sin cambios, con una leve suba de 0,2% s.e.

En ese contexto, el crédito en pesos al sector privado registró una caída de 0,2% s.e. real en mayo, explicada por los préstamos al consumo y con garantía real, mientras que el comercial se expandió 1,1% s.e. En términos interanuales, los préstamos al sector privado acumulan un crecimiento de 5,7% real y representan el 9,1% del PBI (12% si se incluyen los préstamos en dólares).

Esta baja mensual es como una pausa dentro de la recuperación más que como un cambio de tendencia. Creemos que responde más a una pausa dentro del proceso de recuperación del crédito. Para los próximos meses, el ejecutivo espera una recuperación gradual, especialmente si continúa la estabilidad macroeconómica, baja la inflación y se consolida una reducción del costo financiero para las familias.

Consumo más selectivo Los préstamos al consumo mostraron una caída de 1,2% s.e. real en mayo, explicada por las tarjetas de crédito, ya que los préstamos personales tuvieron un leve avance mensual. En la comparación interanual la dinámica es dispar: las tarjetas acumulan una baja real de 2,8%, mientras los préstamos personales crecen 3,1% real.

Esto combina tasas elevadas con un consumidor selectivo. Las tasas están más estables, pero se mantienen en niveles elevados, según el BCRA en mayo la tasa promedio de créditos personales fue de 67,2% nominal anual y la de tarjetas de 87,6% nominal anual. Vimos menor actividad en tarjetas, pero la demanda se mantuvo firme en préstamos personales. El usuario sigue necesitando financiamiento, pero hoy compara más alternativas y es mucho más sensible al costo final.