Prestamos de hasta $60 millones para jubilados: tasas, plazos y requisitos

Elegir un préstamo no empieza por el monto que ofrece el banco, sino por la cuota que quedará atada al ingreso durante varios años. Para jubilados y pensionados, la acreditación de haberes, la edad y el costo financiero total pueden cambiar por completo el resultado de una comparación que, a simple vista, parece sencilla.

En agosto de 2026, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA mantienen líneas que permiten solicitar entre $50 millones y $60 millones, siempre sujetas a evaluación crediticia. Sin embargo, esos topes no significan que cualquier solicitante recibirá la suma máxima: la oferta concreta depende del ingreso, las deudas existentes y el perfil del cliente. También conviene mirar más allá de la Tasa Nominal Anual. El Costo Financiero Total Efectivo Anual incorpora intereses e impuestos y ofrece una referencia más cercana al esfuerzo real, aunque la cuota final debe confirmarse en el simulador antes de contratar.

La línea Nación Previsional está destinada a jubilados, pensionados y retirados que cobran en el BNA; quedan excluidos determinados beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, especiales o graciables. El banco informa un mínimo de $1 millón, un máximo de $50 millones y un plazo de hasta 72 meses.

Para planes de hasta 36 cuotas utiliza e@descuento, mientras que los plazos más largos se pagan mediante débito en cuenta. La cuota puede afectar hasta el 35% de los ingresos netos. Según la información oficial consultada el 14 de agosto, la TNA es del 56%, la TEA llega al 72,92% y el CFT efectivo anual al 93,32%. La solicitud preaprobada puede gestionarse desde BNA+ o en una sucursal.

Banco Provincia ofrece hasta $50 millones para quienes acreditan el sueldo o la jubilación en la entidad, con una TNA del 97,40% y un CFTEA del 155,10% durante agosto. No fija límite de edad y permite tramitar la operación desde BIP, BIP Móvil o una sucursal. Existe, no obstante, una diferencia dentro de la propia página oficial: el resumen comercial menciona hasta 60 meses, pero las condiciones legales vigentes establecen un plazo máximo de 36 meses, un mínimo de $100.000 y una afectación de ingresos de hasta el 35%. Por esa discrepancia, el plazo disponible debe comprobarse en la oferta personalizada. Quienes no cobran allí pueden pedir hasta $3 millones, con condiciones distintas y contratación presencial.

BBVA publica para jubilados una financiación de hasta $60 millones, entre 6 y 72 meses, con tasa fija y sistema francés. La gestión es digital y no tiene gastos de otorgamiento, aunque exige ser cliente, tener entre 18 y 74 años y superar la evaluación del banco. Su aviso legal para agosto muestra una TNA del 60%, una TEA del 79,59% y un costo financiero total del 100,13%. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de agosto de 2026. También contempla una comisión del 4% más IVA por cancelación anticipada, salvo que hayan pasado 180 días o el 25% del plazo original, tomándose el período mayor. El monto finalmente aprobado puede ser inferior al máximo anunciado.

Qué préstamo puede convenir según cada situación

Por tasa y costo total informados, Banco Nación aparece como la alternativa más económica entre las tres, siempre que el jubilado cobre allí y reúna las condiciones. BBVA queda cerca en costo y permite pedir una suma mayor, pero incorpora un límite de edad. Banco Provincia resulta más caro en la comparación publicada, aunque suma una ventaja relevante para los adultos mayores: no establece una edad máxima. Ninguna opción es automáticamente la mejor.

Antes de firmar, conviene comparar el CFTEA, la primera cuota, el total a devolver, el plazo efectivo, las comisiones por precancelación y el porcentaje del haber que quedará comprometido. Las tasas pueden actualizarse cada mes, por lo que la decisión debe tomarse con la simulación oficial vigente y no únicamente con el monto publicitado.