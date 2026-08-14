Prestamos de hasta $60 millones para jubilados: tasas, plazos y requisitos
Jubilados y pensionados acceden a créditos de hasta $60 millones, con tasas, plazos y requisitos que cambian según la entidad donde perciben sus haberes al mes.
Elegir un préstamo no empieza por el monto que ofrece el banco, sino por la cuota que quedará atada al ingreso durante varios años. Para jubilados y pensionados, la acreditación de haberes, la edad y el costo financiero total pueden cambiar por completo el resultado de una comparación que, a simple vista, parece sencilla.
En agosto de 2026, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA mantienen líneas que permiten solicitar entre $50 millones y $60 millones, siempre sujetas a evaluación crediticia. Sin embargo, esos topes no significan que cualquier solicitante recibirá la suma máxima: la oferta concreta depende del ingreso, las deudas existentes y el perfil del cliente. También conviene mirar más allá de la Tasa Nominal Anual. El Costo Financiero Total Efectivo Anual incorpora intereses e impuestos y ofrece una referencia más cercana al esfuerzo real, aunque la cuota final debe confirmarse en el simulador antes de contratar.
Banco Nación: la tasa más baja de la comparación
La línea Nación Previsional está destinada a jubilados, pensionados y retirados que cobran en el BNA; quedan excluidos determinados beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, especiales o graciables. El banco informa un mínimo de $1 millón, un máximo de $50 millones y un plazo de hasta 72 meses.
Para planes de hasta 36 cuotas utiliza e@descuento, mientras que los plazos más largos se pagan mediante débito en cuenta. La cuota puede afectar hasta el 35% de los ingresos netos. Según la información oficial consultada el 14 de agosto, la TNA es del 56%, la TEA llega al 72,92% y el CFT efectivo anual al 93,32%. La solicitud preaprobada puede gestionarse desde BNA+ o en una sucursal.
Banco Provincia y BBVA: montos similares, costos diferentes
Banco Provincia ofrece hasta $50 millones para quienes acreditan el sueldo o la jubilación en la entidad, con una TNA del 97,40% y un CFTEA del 155,10% durante agosto. No fija límite de edad y permite tramitar la operación desde BIP, BIP Móvil o una sucursal. Existe, no obstante, una diferencia dentro de la propia página oficial: el resumen comercial menciona hasta 60 meses, pero las condiciones legales vigentes establecen un plazo máximo de 36 meses, un mínimo de $100.000 y una afectación de ingresos de hasta el 35%. Por esa discrepancia, el plazo disponible debe comprobarse en la oferta personalizada. Quienes no cobran allí pueden pedir hasta $3 millones, con condiciones distintas y contratación presencial.
BBVA publica para jubilados una financiación de hasta $60 millones, entre 6 y 72 meses, con tasa fija y sistema francés. La gestión es digital y no tiene gastos de otorgamiento, aunque exige ser cliente, tener entre 18 y 74 años y superar la evaluación del banco. Su aviso legal para agosto muestra una TNA del 60%, una TEA del 79,59% y un costo financiero total del 100,13%. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de agosto de 2026. También contempla una comisión del 4% más IVA por cancelación anticipada, salvo que hayan pasado 180 días o el 25% del plazo original, tomándose el período mayor. El monto finalmente aprobado puede ser inferior al máximo anunciado.
Qué préstamo puede convenir según cada situación
Por tasa y costo total informados, Banco Nación aparece como la alternativa más económica entre las tres, siempre que el jubilado cobre allí y reúna las condiciones. BBVA queda cerca en costo y permite pedir una suma mayor, pero incorpora un límite de edad. Banco Provincia resulta más caro en la comparación publicada, aunque suma una ventaja relevante para los adultos mayores: no establece una edad máxima. Ninguna opción es automáticamente la mejor.
Antes de firmar, conviene comparar el CFTEA, la primera cuota, el total a devolver, el plazo efectivo, las comisiones por precancelación y el porcentaje del haber que quedará comprometido. Las tasas pueden actualizarse cada mes, por lo que la decisión debe tomarse con la simulación oficial vigente y no únicamente con el monto publicitado.