Argentina en su propio partido: mejor rating, menor riesgo y señales positivas
Mientras todos estábamos mirando la apertura del Mundial, en Argentina también se jugaba un partido importante… y el resultado fue mejor de lo esperado.
Semana para enmarcar en lo local. Inflación de mayo por debajo de las proyecciones y mejora en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s: dos señales que movieron fuerte al mercado. El riesgo país cayó un 10% en un solo día. Todavía queda mucho por jugar, pero el equipo empieza a mostrar otra solidez.
Las tres claves de la semana
- Standard & Poor’s subió la calificación de Argentina — y ahora el país tiene baja en 2 de las 3 principales calificadoras. Con Fitch y S&P alineadas, los fondos internacionales que se mueven con mayoría de calificadoras ya pueden aumentar su exposición a activos argentinos. El efecto ya se vio: riesgo país a la baja, bonos y acciones al alza.
- La inflación núcleo de mayo perforó el 2% mensual. Un dato clave porque la núcleo marca la tendencia real. Desde el pico de marzo, ya bajó más de un punto porcentual. La dirección es clara — aunque el piso del 1,5% va a ser difícil de romper mientras importemos inflación del mundo.
- En bonos soberanos, el momento es de extender duración. Con el riesgo país comprimiendo y Moody’s como próxima calificadora pendiente, los bonos más largos empiezan a tener más premio relativo que los cortos. El AL28 y el GD30 son los que más llaman la atención esta semana.
¿Qué cambia con la calificación de S&P?
Argentina pasó de tener una calificadora en B- a tener dos (Fitch y ahora S&P). Eso no es un detalle menor: los grandes fondos internacionales se manejan con la regla del 2 de 3. Necesitan que al menos dos de las tres grandes (Fitch, S&P y Moody’s) coincidan para poder mover capital. Esa condición ahora se cumple.
El efecto inmediato fue visible: el riesgo país bajó 10% en una rueda y los bonos soberanos tuvieron subas significativas. Pero el recorrido que queda es mucho mayor, nuestros pares más cercanos en la curva son Ecuador, Uzbekistán y El Salvador, todos con rendimientos bastante por debajo de los nuestros.
Mientras esa brecha exista, hay potencial de compresión. Falta Moody’s, la última de las tres grandes, y su suba ya empieza a sentirse como cuestión de tiempo. Cuando llegue, será otro empujón para que más fondos entren gradualmente.
- Para inversores: el momento de posicionarse en bonos soberanos es antes de que esa compresión ocurra, no después. El tramo medio (AL28, GD29, GD30) ofrece hoy la mejor relación entre rendimiento y riesgo electoral.
- Para pymes: menor riesgo país significa condiciones de financiamiento más favorables en dólares. Si están evaluando emitir deuda o acceder a crédito externo, el contexto mejora semana a semana.
Inflación en baja, con matices que importan
Mayo cerró con la inflación núcleo por debajo del 2% mensual, el mejor dato desde septiembre del año pasado. Eso significa que en ocho meses recuperamos el terreno perdido por el shock del petróleo y el conflicto en Medio Oriente. Los analistas del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) vuelven a ver la inflación anual de 2026 cerca del 30%.
Si junio confirma la tendencia, podríamos terminar el mes pisando el 2%, o incluso por debajo. La interanual va a seguir subiendo hasta julio, cuando empecemos a comparar contra los números bajos de la segunda mitad del año pasado. A partir de ahí, el camino de baja debería retomarse.
- A tener en cuenta: los alimentos globales siguen subiendo, S&P lo marcó en su informe como el próximo foco de presión inflacionaria. Para Argentina, que es productora, eso es una buena noticia exportadora pero un desafío para la canasta interna.
- Para inversores: con la inflación bajando hacia el 2% y las tasas en pesos cerca de ese nivel, los bonos CER cortos todavía tienen sentido para quienes quieren un carry razonable. El T30 y el T31 aparecen bien posicionados por encima de la curva.
- Para pymes: la desaceleración da más previsibilidad para planificar costos del segundo semestre. Ojo con los rubros de alimentos e insumos agrícolas, pueden sorprender al alza si la tendencia global de precios se traslada localmente.
Acciones: paciencia y selectividad
El Merval está buscando máximos históricos en dólares, le quedan aproximadamente 100 dólares para llegar, algo que en una rueda como la del miércoles (bancos subiendo más del 10%) podría darse en cuestión de días si el viento sigue a favor.
Las preferidas del equipo siguen siendo Pampa Energía, Central Puerto y YPF en energéticas. En bancos, el potencial de largo plazo es enorme, Argentina tiene uno de los niveles de bancarización más bajos de la región, con más de US$ 200.000 millones fuera del sistema financiero según el FMI.
Cuando ese dinero empiece a entrar, los bancos van a ser los grandes beneficiados. Pero la inversión en bancos exige paciencia: los movimientos son por balances trimestrales, no por noticias diarias.
Durante la jornada bursátil del lunes pasado, el acuerdo de cese al fuego por 60 días entre EE.UU. e Irán generó una caída en el precio del crudo, impactando negativamente en las energéticas tanto a nivel global como local.
Entre los ADRs argentinos se destacaron las bajas de YPF (-5,9%) y Vista Energy (-4,9%), mientras que otras compañías del sector también cerraron en terreno negativo. Un recordatorio de que, incluso en escenarios constructivos, la volatilidad externa sigue marcando el ritmo en el corto plazo.
* Carina Egea, CEO de Portfolio SA.