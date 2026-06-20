Argentina en su propio partido: mejor rating, menor riesgo y señales positivas

Semana para enmarcar en lo local. Inflación de mayo por debajo de las proyecciones y mejora en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s: dos señales que movieron fuerte al mercado. El riesgo país cayó un 10% en un solo día. Todavía queda mucho por jugar, pero el equipo empieza a mostrar otra solidez.

Argentina pasó de tener una calificadora en B- a tener dos (Fitch y ahora S&P). Eso no es un detalle menor: los grandes fondos internacionales se manejan con la regla del 2 de 3. Necesitan que al menos dos de las tres grandes (Fitch, S&P y Moody’s) coincidan para poder mover capital. Esa condición ahora se cumple.

El efecto inmediato fue visible: el riesgo país bajó 10% en una rueda y los bonos soberanos tuvieron subas significativas. Pero el recorrido que queda es mucho mayor, nuestros pares más cercanos en la curva son Ecuador, Uzbekistán y El Salvador, todos con rendimientos bastante por debajo de los nuestros.

Mientras esa brecha exista, hay potencial de compresión. Falta Moody’s, la última de las tres grandes, y su suba ya empieza a sentirse como cuestión de tiempo. Cuando llegue, será otro empujón para que más fondos entren gradualmente.

Mayo cerró con la inflación núcleo por debajo del 2% mensual, el mejor dato desde septiembre del año pasado. Eso significa que en ocho meses recuperamos el terreno perdido por el shock del petróleo y el conflicto en Medio Oriente. Los analistas del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) vuelven a ver la inflación anual de 2026 cerca del 30%.

Si junio confirma la tendencia, podríamos terminar el mes pisando el 2%, o incluso por debajo. La interanual va a seguir subiendo hasta julio, cuando empecemos a comparar contra los números bajos de la segunda mitad del año pasado. A partir de ahí, el camino de baja debería retomarse.

A tener en cuenta : los alimentos globales siguen subiendo, S&P lo marcó en su informe como el próximo foco de presión inflacionaria. Para Argentina , que es productora, eso es una buena noticia exportadora pero un desafío para la canasta interna.





: los alimentos globales siguen subiendo, S&P lo marcó en su informe como el próximo foco de presión inflacionaria. Para , que es productora, eso es una buena noticia exportadora pero un desafío para la canasta interna. Para inversores : con la inflación bajando hacia el 2% y las tasas en pesos cerca de ese nivel, los bonos CER cortos todavía tienen sentido para quienes quieren un carry razonable. El T30 y el T31 aparecen bien posicionados por encima de la curva.

: con la bajando hacia el 2% y las tasas en pesos cerca de ese nivel, los bonos CER cortos todavía tienen sentido para quienes quieren un carry razonable. El T30 y el T31 aparecen bien posicionados por encima de la curva. Para pymes: la desaceleración da más previsibilidad para planificar costos del segundo semestre. Ojo con los rubros de alimentos e insumos agrícolas, pueden sorprender al alza si la tendencia global de precios se traslada localmente.

Inflación de mayo por debajo de las proyecciones y mejora en la calificación crediticia. Archivo.

Acciones: paciencia y selectividad

El Merval está buscando máximos históricos en dólares, le quedan aproximadamente 100 dólares para llegar, algo que en una rueda como la del miércoles (bancos subiendo más del 10%) podría darse en cuestión de días si el viento sigue a favor.

Las preferidas del equipo siguen siendo Pampa Energía, Central Puerto y YPF en energéticas. En bancos, el potencial de largo plazo es enorme, Argentina tiene uno de los niveles de bancarización más bajos de la región, con más de US$ 200.000 millones fuera del sistema financiero según el FMI.

Cuando ese dinero empiece a entrar, los bancos van a ser los grandes beneficiados. Pero la inversión en bancos exige paciencia: los movimientos son por balances trimestrales, no por noticias diarias.

Durante la jornada bursátil del lunes pasado, el acuerdo de cese al fuego por 60 días entre EE.UU. e Irán generó una caída en el precio del crudo, impactando negativamente en las energéticas tanto a nivel global como local.

Entre los ADRs argentinos se destacaron las bajas de YPF (-5,9%) y Vista Energy (-4,9%), mientras que otras compañías del sector también cerraron en terreno negativo. Un recordatorio de que, incluso en escenarios constructivos, la volatilidad externa sigue marcando el ritmo en el corto plazo.

* Carina Egea, CEO de Portfolio SA.