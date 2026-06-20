De enemigo a aliado: por qué la banca tradicional ahora apuesta por blockchain

Hay momentos en la historia tecnológica que no llegan como un rayo, sino como la confirmación silenciosa de algo que ya sabías que era inevitable. Para quienes llevamos años construyendo sobre blockchain en América Latina, el Consensus Summit 2026 fue uno de esos momentos.

En la convención blockchain más grande del continente americano, donde el escenario principal habló de tokenización , activos del mundo real (RWAs) y activos digitales , uno de los grandes sponsors, lejos de ser una FinTech o una empresa del ecosistema cripto, fue una institución fundada en 1973 en Bélgica por 239 bancos , y que procesó sus primeras transacciones reales en 1977. La columna vertebral de la banca internacional durante casi medio siglo.

El sistema que, cada vez que hacés una transferencia internacional, transmite un mensaje estandarizado entre bancos diciéndoles: "Enviá este monto, a esta cuenta, por este motivo." Es la infraestructura invisible que habilita el comercio global tal como lo conocemos. Que una institución con más de 50 años de historia, que conecta más de 11.000 bancos en más de 200 países, decida reinventarse sobre blockchain no es menor.

Ahora bien, ¿qué es lo que está construyendo Swift, técnicamente? No se trata de un experimento de laboratorio ni de un comunicado de prensa vacío. Swift está desarrollando infraestructura concreta: Un shared ledger basado en blockchain que se integra sobre sus rieles existentes, sin reemplazarlos de un día para el otro, sino sumándose a ellos.

Es una transición inteligente: no destruye lo que funciona, sino que lo potencia. Adopta el estándar ISO 20022 para activos digitales , incluyendo depósitos tokenizados , CBDCs (monedas digitales de bancos centrales) y stablecoins.

Esto es crítico: significa que el lenguaje que ya hablan los bancos del mundo empieza a incorporar vocabulario nativo de Web3. Incorpora liquidación 24/7 mediante smart contracts que validan y ejecutan transacciones de forma automática, sin horarios bancarios, sin cierres de fin de semana, sin demoras de tres días hábiles.

En pocas palabras

La infraestructura global de pagos está migrando, gradualmente, pero con determinación, hacia un modelo en el que los activos digitales son de primera clase. Durante años, el debate en los círculos financieros se planteó como una guerra: las finanzas tradicionales (TradFi) versus las finanzas descentralizadas (DeFi). Regulación versus libertad. Intermediarios versus código.

Lo que Swift está haciendo es disolver ese falso dilema. El sistema regulado del futuro no va a ser ni el banco tradicional de siempre ni el ecosistema cripto sin fronteras de los primeros años. Va a ser una síntesis: la confianza y la escala de las instituciones globales, combinadas con la eficiencia, la transparencia y la programabilidad de la blockchain.

Los bancos ya lo saben. Por eso JPMorgan tiene su propia blockchain privada. Por eso el Banco Central Europeo avanza con el euro digital. Por eso los fondos soberanos del Medio Oriente están explorando la tokenización de activos reales. Y por eso Swift, el mensajero universal del sistema bancario global, apareció como sponsor estelar en la convención blockchain más importante de América.

Aquí es donde la historia deja de ser una curiosidad tecnológica global y se convierte en algo con consecuencias directas para nuestra región. América Latina históricamente quedó fuera de los flujos de liquidez global. No porque no tuviera activos valiosos, de hecho, los tiene, y en abundancia, sino porque la infraestructura financiera que conecta el capital global con las oportunidades locales era cara, lenta y excluyente.

Los fondos soberanos del Medio Oriente están explorando la tokenización de activos reales. Archivo.

Cuando la infraestructura global de pagos adopta blockchain, las reglas del juego cambian para todos. Un inversor en Tokio puede acceder a una fracción de un campo de olivos en Mendoza con la misma fricción con que hoy compra una acción en el S&P 500. Un productor mendocino puede acceder a financiamiento global sin pasar por la cadena de intermediarios que históricamente se llevó la mayor parte del valor.

Eso es lo que estamos construyendo. La adopción institucional de blockchain no es el fin del camino. Es el principio de la etapa en que esta tecnología deja de ser territorio de innovadores o visionarios y pasa a ser infraestructura de base del sistema financiero global.

Para Argentina y para América Latina, eso abre una ventana de oportunidad histórica. Los países que logren desarrollar marcos regulatorios inteligentes, ecosistemas de talento tecnológico y casos de uso concretos sobre activos reales, serán los que capturen el valor de esta posibilidad de crecimiento de nuestras economías y comunidades.

* Débora Carrizo. CEO & Co-Fundadora de R3al Blocks