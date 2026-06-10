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Reforma en el Incucai: firma electrónica y blockchain para donación de órganos

La medida busca sumar trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica mediante blockchain, IncucaiID y credenciales verificables.

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El Incucai implementa cambios para mejorar la trazabilidad de los procesos.

El Incucai implementa cambios para mejorar la trazabilidad de los procesos.

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El Incucai implementará la firma electrónica en los procesos de donación y trasplante gestionados por Sintra y sistemas institucionales. La medida apunta a digitalizar certificaciones, autorizaciones y validaciones, con registro auditable en blockchain y una implementación progresiva en listas de espera.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) avanzará con la incorporación de la firma electrónica en todos los procesos gestionados a través del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra) y de sus sistemas periféricos institucionales.

Alcance de la medida

Según la Resolución 199/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la iniciativa busca brindar mayor trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica a los actos de certificación, autorización o validación realizados por los actores intervinientes. Cada intervención quedará respaldada con evidencia inmutable en una red blockchain. Entre los objetivos específicos se incluyen validar identidad y firma en cada etapa, aumentar la eficiencia documental, reducir el uso de papel, disminuir tiempos de fiscalización y mejorar la experiencia de pacientes, prestadores y organismos intervinientes.

La tecnología blockchain será utilizada como soporte para registrar intervenciones de manera transparente, auditable e incorruptible. De acuerdo con la información oficial, este esquema permite que los datos no puedan ser alterados una vez incorporados a la cadena de bloques. El proyecto forma parte del Plan de Transformación Digital del Incucai, orientado a modernizar Sintra y establecer un flujo operativo completamente digital, con menor dependencia del soporte físico y menos fragmentación burocrática.

IncucaiID y listas de espera

El primer hito operativo será el Proceso de Inscripción en Lista de Espera. Mediante la integración con la app IncucaiID, profesionales y pacientes podrán suscribir digitalmente constancias y documentos sin necesidad de traslados de documentación física ni intervenciones manuales de organismos provinciales. La implementación será paulatina y comenzará por las listas de espera cardíaca y pulmonar. Luego se extenderá al resto de las listas y, posteriormente, incorporará otros procesos y documentos emitidos por Sintra.

El sistema adoptará principios de Identidad Autosoberana, que permiten a las personas gestionar credenciales digitales y compartir solo la información necesaria para cada trámite. La app IncucaiID funcionará como wallet oficial del ecosistema. Pacientes, profesionales de la salud y otros actores autorizados podrán recibir credenciales verificables, acreditar identidad y firmar electrónicamente documentación vinculada a procuración y trasplante. Cada interacción quedará respaldada por mecanismos criptográficos y registros auditables. La Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información del Incucai será la encargada de adoptar las medidas necesarias para implementar estos mecanismos en SINTRA y en los sistemas periféricos institucionales.

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