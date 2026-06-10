¿No sabés si tenés multas? Así podés consultar infracciones y tu scoring en la Ciudad de Buenos Aires

Una multa pendiente puede generar inconvenientes al momento de renovar la licencia de conducir, vender un vehículo o realizar distintos trámites vinculados al historial vial. Para evitar sorpresas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuenta con una plataforma online que permite consultar infracciones, verificar el estado del scoring y acceder a otras gestiones relacionadas con el tránsito.

La herramienta es gratuita y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. En pocos minutos, los conductores pueden conocer si registran sanciones pendientes, revisar su situación administrativa y obtener información clave sobre su licencia.

La consulta se realiza a través del sistema oficial de infracciones de la Ciudad. El portal ofrece dos formas de búsqueda:

Se puede revisar el estado de tus multas a través de una plataforma online. Foto: Marcos Garcia/MDZ

Multas de tránsito: lo que hay que saber para evitar errores y ejercer el derecho a defensa. Foto: Marcos Garcia/MDZ

En el caso de la patente, el dominio debe ingresarse sin espacios ni guiones. Quienes opten por la búsqueda por documento deberán indicar el tipo y número de identificación correspondiente.

Una vez completado el proceso, la plataforma muestra las actas registradas, el tipo de infracción cometida, el estado del trámite y, cuando corresponda, los montos pendientes de pago.

Además, el sistema informa si alguna sanción todavía puede abonarse bajo la modalidad de pago voluntario, un beneficio que en determinados casos permite acceder a descuentos sobre el valor original de la multa.

Qué es el scoring y por qué conviene revisarlo

Además de las infracciones, el portal permite consultar el scoring, el sistema que utiliza la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el comportamiento de los conductores.

Cada licencia cuenta con una cantidad determinada de puntos. Cuando se cometen ciertas infracciones, esos puntos se descuentan en función de la gravedad de la falta. De esta manera, las sanciones más severas tienen un impacto mayor sobre el historial del conductor.

Por eso, no todas las multas generan las mismas consecuencias. Algunas implican únicamente una sanción económica, mientras que otras también afectan el puntaje disponible en la licencia.

Desde la misma plataforma es posible conocer cuántos puntos quedan vigentes y revisar los descuentos aplicados por infracciones registradas anteriormente.

Otros trámites que pueden hacerse online

El portal de infracciones reúne además una serie de servicios complementarios que permiten resolver distintas gestiones sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Solicitar certificados de libre deuda.

Consultar vehículos retenidos.

Acceder al detalle de actas de infracción.

Revisar legajos vinculados al tránsito.

Iniciar descargos y otros procedimientos administrativos.

Contactar a controladores de faltas.

Las autoridades recomiendan realizar consultas periódicas para detectar posibles sanciones pendientes y mantener actualizado el estado de la licencia, especialmente antes de iniciar trámites relacionados con el registro de conducir.