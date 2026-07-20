Un municipio de Mendoza multó a un vecino con un millón de pesos por tirar basura en la vía pública

Las imágenes aportadas por vecinos permitieron identificar al responsable de tirar residuos en la vía pública y el municipio aplicó una fuerte sanción.

Gracias a denuncias y registros compartidos por vecinos, el municipio identificó al infractor y aplicó una de las multas previstas en el Código de Convivencia.

Un vecino de Luján de Cuyo deberá pagar una multa de $1.000.000 por arrojar basura en la vía pública. La sanción fue aplicada por el municipio luego de que otros vecinos compartieran imágenes donde se veía a un hombre descargando residuos desde la caja de una camioneta sobre una de las calles laterales del Acceso Sur.

Desde el municipio recordaron que este tipo de conductas están contempladas dentro del Código de Convivencia. Según explicó, las imágenes aportadas por vecinos fueron fundamentales para identificar al responsable y avanzar con la sanción.

Las imágenes permitieron identificar al infractor Luján de Cuyo Durante un video difundido en las redes sociales del municipio, el intendente Esteban Allasino sostuvo que el municipio ya identificó a la persona involucrada y que la multa quedó formalmente labrada. "Con lo lindo que está Luján, no tiene sentido que algunos vecinos hagan esto", afirmó.

Allasino también comparó el costo de actuar correctamente con el monto de la sanción. "Un contenedor vale 80 mil pesos o la multa de un millón. Cada uno piensa después qué quiere hacer", señaló al insistir en que existen alternativas para disponer los residuos sin afectar los espacios públicos.