La Reserva Estratégica de Petróleo descendió a un mínimo no visto desde 1983, en medio la fase final de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Las reservas de emergencia de petróleo de Estados Unidos cyeron a su nivel más bajo en más de 40 naños. Este dato surge en medio de la etapa final para el acuerdo de en Medio Oriente y que reabriría el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo del mundo.

La Reserva Estratégica de Petróleo, creada tras el embargo petrolero árabe de principios de la década de 1970, descendió a 340 millones de barriles, según datos del Departamento de Energía publicados el lunes. Es el nivel más bajo desde 1983.

Mientras, Trump avanza hacia la finalización de su plan para liberar 172 millones de barriles y así aliviar el aumento de los precios del combustible impulsado por la guerra en Irán, que se espera tenga un final con la firma del acuerdo de paz esta semana.

El petróleo de emergencia liberado desde que comenzó la guerra con Irán tendrá que reponerse con el tiempo. Pero analistas estiman que esa reposición no ocurrirá para el tope de la temporada de huracanes, donde la producción de crudo se ve mermada.