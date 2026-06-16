Leve mejora en el uso de la capacidad instalada de la industria

La utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera (UCI) alcanzó el 59,9% en abril de 2026, lo que representó una mejora de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año pasado, cuando el indicador se había ubicado en 58,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

El dato marca una pequeña recuperación moderada de la actividad industrial en comparación con abril de 2025, anque en el contexto de una fuerte divergencia entre sectores , con fuertes bajas en algunos rubros. Constituye, no obstante, el nivel más elevado registrado en lo que va del año.

Después de comenzar 2026 con una utilización de la capacidad instalada del 53,6% en enero y del 54,6% en febrero, el indicador escaló hasta el 59,8% en marzo y prácticamente se mantuvo en ese nivel durante abril.

Aunque la mejora interanual muestra cierta recuperación respecto del año pasado, la utilización de la capacidad instalada continúa lejos de los niveles observados durante los períodos de mayor actividad industrial de los últimos años. La serie muestra que el indicador había superado el 67% en abril de 2021.

El informe muestra una industria con desempeño fuertemente heterogéneo. Entre los sectores que operaron por encima del promedio general se destacó la refinación del petróleo, que alcanzó una utilización del 86,8% de su capacidad instalada, consolidándose como la actividad con mayor nivel de aprovechamiento productivo.

Detrás se ubicaron las industrias metálicas básicas, con un uso del 73,4%, las sustancias y productos químicos, con 69,9%, el sector de papel y cartón, con 67,3%, y la elaboración de alimentos y bebidas, que registró un nivel de 60,4%.

La refinación de petróleo mostró además una mejora respecto de abril de 2025, cuando el indicador había sido del 83,9%, impulsada por un mayor procesamiento de crudo.

En el caso de las industrias metálicas básicas, el avance estuvo asociado al crecimiento de la producción siderúrgica. De acuerdo con los datos citados por el INDEC, la producción de acero crudo aumentó 18,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Uno de los incrementos más significativos correspondió al sector químico y petroquímico. La utilización de la capacidad instalada pasó de 59% en abril de 2025 a 69,9% en abril de este año. El organismo explicó que la comparación se ve influida por la situación registrada el año pasado en el polo petroquímico de Bahía Blanca, donde las inundaciones ocurridas en marzo de 2025 provocaron interrupciones en el suministro de gas natural y afectaron la actividad de las principales plantas del complejo industrial.

Otro de los sectores que mostró una mejora fue edición e impresión, cuya utilización de la capacidad instalada pasó de 53,8% a 58,5% en términos interanuales. El avance coincidió con un incremento de 7,6% en la actividad del sector registrado por el IPI Manufacturero.

La metalmecánica sigue entre los sectores más rezagados

En el extremo opuesto se ubicaron varias actividades que continúan trabajando con niveles relativamente bajos de utilización de sus instalaciones.

Los productos textiles y la industria del caucho y plástico registraron un aprovechamiento de apenas 42,4% de su capacidad instalada. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, alcanzó el 42,7%, mientras que la industria automotriz operó al 46,5%.

Precisamente, la metalmecánica fue el sector que mostró la principal incidencia negativa en la comparación interanual. El uso de la capacidad instalada descendió desde el 49,3% registrado en abril de 2025 hasta el 42,7% actual.

Según el informe oficial, la caída estuvo vinculada principalmente a la menor producción de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos. Los datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) indican que la fabricación de maquinaria agropecuaria retrocedió 29,7% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico disminuyó 26,9%.

La industria automotriz también mostró una baja respecto del mismo mes del año pasado. En abril de 2025 había utilizado el 56,8% de su capacidad instalada, mientras que este año el indicador descendió al 46,5%, una diferencia superior a los diez puntos porcentuales.

En tanto, alimentos y bebidas mantuvo niveles elevados de utilización, aunque ligeramente inferiores a los observados un año atrás, pasando de 61,5% a 60,4%.