Arranca una semana corta pero intensa para evaluar el modelo económico de Javier Milei

Como pocas veces, en estos cuatro días hábiles que completarán la tercera semana de junio, se verá una foto casi exacta sobre el modelo económico del país. Sólo siguiendo de cerca los comunicados que puntualmente publique el Indec se sacarán conclusiones sobre la foto real de la economía argentina casi al cierre del primer semestre.

También se podría observar la marcha, hasta acá, del modelo de ganadores y perdedores que lleva como marca registrada la gestión de Javier Milei .

Todo arrancará hoy con la publicación del índice de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) correspondiente a abril 2026. El último dato fue el de marzo, con un 59,8%, un nivel bajo pero que mostraba una recuperación frente al 56,4% de febrero.

Este último dato, correspondiente a marzo, mostró una recuperación gradual respecto de los niveles observados durante 2024, aunque todavía lejos de los picos históricos. Será una referencia importante para evaluar si la mejora de la actividad manufacturera se consolida. O si vuelve la caída.

También se publicará hoy la Canasta de Crianza de mayo 2026, que actualiza el costo de crianza de niños y adolescentes, incorporando tanto bienes y servicios como el costo del cuidado. El indicador viene mostrando aumentos más moderados que en 2024, aunque todavía por encima de varios salarios formales de menores ingresos.

Inflación mayorista

Mañana será el turno del sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) de mayo 2026, que servirá de referencia sobre si se puede consolidar una baja en el ritmo de suba de los precios generales para junio de este año. Y si puede el gobierno esperanzarse en un IPC de junio de un dígito.

En abril los precios mayoristas continuaron desacelerándose respecto de los registros observados un año atrás, acompañando la baja de la inflación minorista. El dato de mayo permitirá ver si la tendencia se mantiene.

Construcción

También el miércoles se conocerá el Índice del Costo de la Construcción (ICC) – mayo 2026, que mide la evolución de materiales, mano de obra y gastos generales de la construcción. En los últimos meses mostró subas moderadas, impulsadas principalmente por salarios y algunos insumos específicos.

El sector sigue atento a la recuperación de la obra privada, algo que no viene ocurriendo, al menos no masivamente. EL ICC es uno de los indicadores en los que los observadores perciben críticas al gobierno de Javier Milei por el alto precio de la construcción privada, que se sostiene en los meses, pese a la caída de la demanda interna. Especialmente de la clase media. Es por el efecto de la inflación en los costos de producción.

Los dólares del comercio exterior

El jueves será el turno de una de las grandes esperanzas del oficialismo: los resultados del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de mayo 2026. Es uno de los informes más esperados porque muestra exportaciones, importaciones y saldo comercial.

En abril la Argentina mantuvo superávit comercial, favorecida por el crecimiento de las exportaciones y una recuperación gradual de las importaciones vinculadas a la actividad económica. El dato de mayo permitirá evaluar si continúa ese resultado positivo.

Según el último informe del ICA publicado por el Indec, en abril de 2026 la balanza comercial registró un superávit de US$ 2.711 millones, el más alto para un mes de abril y uno de los mayores de la serie reciente y se acumula un superávit comercial de US$ 8.277 millones en lo que va del año.

También el jueves el Gobierno espera una buena noticia desde la Encuesta de Tendencia de Negocios, que incluye expectativas para junio-agosto de supermercados, autoservicios mayoristas e industria manufacturera. Funcionan como un anticipo sobre las perspectivas empresarias para los próximos meses.

Consumo alicaído

La intensa semana del Indec continuará el viernes con la publicación de los indicadores que miden una de las variables más reacias para la mejora de la economía de la gestión Javier Milei- Luis “Toto” Caputo. Se trata de la Encuesta de Supermercados – abril 2026, que mide la evolución de las ventas en grandes cadenas.

El último relevamiento mostró señales de recuperación interanual tras la fuerte caída registrada durante 2024, aunque con un consumo todavía heterogéneo según rubros. Y, más bien estancado. También se conocerá la Encuesta de Autoservicios Mayoristas de abril 2026. Ésta permite seguir el abastecimiento y las compras de comercios minoristas.

Los datos recientes reflejaron una recuperación más lenta que la observada en supermercados. Finalmente también se publicará la Encuesta Nacional de Centros de Compras de abril 2026, que indica la evolución de las ventas en shoppings. En los últimos informes se observó una mejora impulsada por indumentaria, gastronomía y entretenimiento, aunque todavía con diferencias entre regiones.

Estos tres datos generales mostrarán si la evolución del consumo tiene o no una leve recuperación, o si continúa el estancamiento.

Tanto estos datos del consumo como los vinculados al precio de los materiales de la construcción, habrá que cruzarlos con los conocidos la semana anterior sobre la marcha negativa de la industria nacional. Se podrá confirmar si los resultados de esta semana no son positivos, que los tres sectores continúan representando el grupo de los perdedores del modelo oficial.

Por el contrario, si nuevamente se registra esta semana una evolución positiva de la balanza comercial, podrá mostrar el gobierno que los ganadores siguen viento en popa, y mostrando resultados positivos en la variable que más necesita el modelo para poder respirar: la generación de divisas. Esto es, el ingreso de dólares.