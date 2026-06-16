El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento de US$2.000 millones para Argentina

El Directorio del Banco Mundial , junto con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), aprobó este martes un paquete de financiamiento de 2 mil millones de dólares destinado a fortalecer la economía argentina. El respaldo financiero, que surgió de una reunión conjunta de ambos organismos, busca acompañar la agenda de reformas que lleva adelante el Gobierno nacional.

"La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", menciona el comunicado del Banco Mundial.

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

Esta noticia llega en un momento clave para los vencimientos que tiene el Gobierno. El próximo 9 de julio, la Casa Rosada deberá afrontar vencimientos de deuda por alrededor de US$4.400 millones correspondientes a bonos soberanos en dólares emitidos bajo legislación argentina y extranjera.

Se trata de uno de los pagos más importantes del año y abarca intereses y amortizaciones de títulos en manos de inversores locales y del exterior. La fecha es seguida de cerca por el mercado debido al impacto que tendrá sobre las reservas.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”, afirmó Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA.

"Las garantías del BIRF y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años", se precisó oficialmente.