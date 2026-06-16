El precio del petróleo vuele a niveles previos al conflicto en Medio Oriente a la espera de la firma del acuerdo

El petróleo Brent y WTI registran caídas cercanas al 2% y 5% respectivamente, impactando los mercados globales ante la expectativa de un acuerdo clave.

El petróleo vuelve a converger a niveles previos al conflicto en Medio Oriente. Esto da un alivio a los mercados globales y al precio de los combustibles que aceleraron los niveles de inflación a nivel mundial.

El crudo Brent opera a US$77,86 el barril, una baja de casi 2% diario. El WTI cae casi 5% hstas los US$76,94.

Esto se da mientras el mercado espera finalmente la firma del acuerdo que se dará esta semana en Ginebra. Anque representantes de Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones preparatorias en Doha.

Uno de los puntos más importantes es la reapertura del estrecho Ormuz, para que vuelvan a circular con fluidez los barcos comerciantes de petróleo. Por esta ruta marítima circula una quinta parte del petróleo y del gas que consume el mundo. Su cierre disparó los precios de la energía y afectó al comercio internacional.