Proponen reconvertir el Acuario Municipal en un centro interactivo del agua

En los próximos días, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza tratará el proyecto presentado por el concejal Ricardo García, el cual busca reconvertir las instalaciones del Acuario Municipal y crear un Centro Interactivo del Agua y la Biodiversidad . La iniciativa apunta a generar un espacio donde se combine la educación ambiental, la divulgación científica y la innovación tecnológica.

El concejal Ricardo García, perteneciente al Partido Verde, presentó el proyecto luego de trabajarlo junto a al doctor Alfredo Mellado (especialista en bienestar animal), el exlegislador provincial Emanuel Fugazzotto y el edil de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez.

En el proyecto se detalla que el nuevo espacio mantendrá su dependencia funcional y administrativa dentro de la estructura municipal, a la vez que alienta al Ejecutivo a incorporar tecnologías , recursos educativos, herramientas innovadoras, equipamientos y todo lo que considere adecuado para mejorar la experiencia.

El eje principal de la propuesta es la creación de una experiencia denominada “El Viaje del Agua”, un recorrido interactivo destinado a mostrar cómo el agua nace en la cordillera de los Andes, alimenta glaciares, ríos y embalses, atraviesa el sistema de acequias y finalmente llega a cada hogar mendocino.

“No se puede proteger aquello que no se conoce. Por eso creemos que este espacio debe convertirse en una puerta de entrada al conocimiento de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas que hacen posible la vida en Mendoza”, señaló García.

Los objetivos enumerados en la iniciativa incluyen la promoción de la educación ambiental; la difusión de los conocimientos vinculados al recurso hídrico, los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad regional; el desarrollo de actividades educativas; y el fomento de la conciencia ciudadana, entre otros.

El cierre del Acuario de Mendoza y el tortugo Jorge

Hace cinco años, la Municipalidad de Mendoza tomó la decisión de cerrar el Acuario Municipal. El objetivo era crear un Centro para la Conservación de la Biodiversidad para el bienestar animal. En ese momento los resposables estimaban terminar las tareas en un año pero por el momento no hay novedades sobre el tema.

La principal preocupación era el futuro del tortugo Jorge que continuó viviendo en el acuario hasta que fue trasladado en 2022 al Centro de Rehabilitación de la Fauna Marina de Mar del Plata. Durante dos años, especialistas rehabilitaron y entrenaron al ejemplar para que pudiera reinsertarse a su hábitat natural.

Recién el 11 de abril de 2025, los científicos liberaron a Jorge en mar abierto frenta las costas de Mar del Plata. Gracias a un rastreador que colocaron en su caparazón recibieron señales de su viaje hasta Río de Janeiro en Brasil. La última señal fue el 29 de julio. Durante ese periodo, los investigadores pudieron comprobar que el tortugo se alimentó y frecuentó las playas de otras tortugas de su especie.