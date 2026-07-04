Especialistas debatieron sobre el agua y planifican la gestión del recurso hasta 2050

En un encuentro organizado por el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA- CONICET ), que convocó a más de 30 especialistas en la temática, diferentes expertos comenzaron a planificar posibles estrategias para escenarios futuros en la gestión del agua de la Cuenca Norte Mendoza desde hoy hasta el 2050.

En un primer momento se realizó un mapeo y se analizaron diferentes escenarios pensando desde la articulación con instituciones involucradas hasta un posible colapso hidrosocial. En esa línea, técnicos, empresarios y regantes propusieron acciones para mitigar los riesgos y lograr adaptarse al contexto basado en la planificación estratégica, el reuso del recurso y el diálogo fluido con los organismos como Irrigación o Aysam.

En el marco del taller “Escenarios de futuro y estrategias para la gobernanza del agua en la cabecera de la Cuenca Norte de Mendoza”, investigadores y personal científico del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET) participaron en mesas de trabajo junto con miembros de la Cátedra de Planificación de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería (UNCUYO) y funcionarios del gobierno provincial.

También participaron miembros de organismos municipales, instituciones de usuarios de agua de riego, productores agrícolas, representantes del sector privado inmobiliario, y de otros organismos de ciencia y técnica, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organizaciones sociales.

Las jornadas permitieron construir una hoja de ruta, que servirá como insumo para la gestión hídrica, y reafirma el compromiso de los socios territoriales y académicos para proteger el acuífero y garantizar el acceso equitativo al agua en las próximas décadas

Planificación y contexto

Luego de los ejercicios de imaginación colectiva, que sirvieron para mapear posibles escenarios, los participantes conformaron un Laboratorio de Estrategias, en el cual propusieron acciones concretas para mitigar riesgos y adaptarse a los cambios.

Desde el equipo coordinador explicaron que los trabajos parten desde la premisa de un futuro incierto y que no puede ser controlado por completo, aunque sí se puede trabajar en evaluar las diferentes estrategias y cómo funcionarían antes los posibles escenarios.

El taller estuvo liderado por los investigadores Paula Mussetta, Elma Montaña y Jorge Ivars. También participaron becarios doctorales del grupo, quienes actuaron como facilitadores de las mesas de trabajo.