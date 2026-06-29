Transporte, luz, gas y agua: uno por uno, todos los aumentos que llegan en julio

A la espera que se conozca el dato de inflación del mes en curso, julio llega con una serie de aumentos que golpearán el bolsillo de los trabajadores.

Aunque tras el 2,1% del IPC en mayo, las consultoras privadas estiman que este mes cerrará en un rango de entre 1,8% y 2%. Para el séptimo mes del año esperan un dato similar, que podría tener una leve suba por el impacto estacional.

Pero los principales aumentos provienen de la quita de subsidios en los servicios, que impactan en los ingresos de las familias. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable. Esto representó un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025.

Esa canasta acumula un incremento de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró la inflación promedio en el mismo período. El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las líneas de colectivos que circulen por el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrán un incremento del 4,1%. El subte porteño también ajustará 4,1%.

Esto se debe al método de actualización, que responde a la fórmula de ajuste por inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales, que seguirá aplicándose en los próximos meses.

Peajes

A su vez, las autopistas de CABA seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte y tendrán un ajuste del 4,1%.

Prepagas

En cuanto a las cuotas de la medicina prepaga, las principales empresas de la salud subirán sus servicios entre un 2,1% y un 2,9%, dependiendo de la operadora.

Alquileres

Por su parte, aquellos inquilinos que renueven contrato bajo la derogada Ley de Alquileres, que se ajusta por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, tendrán una actualización del 31,54%.

En tanto, los alquileres que se actualicen por IPC de manera semestral tendrán un incremento del 16,7%, mientras que los que lo hagan en forma trimestral, será del 8,1%. Cabe aclarar que los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Aunque aún no fueron oficializados, se estima que los aumentos de las cuotas de los colegios privados tendrán una suba del 5% en CABA y 3,5% en PBA.

Combustibles

En relación al precio de la nafta, aunque el petróleo a nivel internacional bajó en las últimas semanas, debidop al buffer que aplicó YPF, para amortiguar la volatilidad internacional del crudo, no se espera una baja inmediata en los valores de la nafta y el gasoil en los surtidores.

Luz, gas y agua

Aunque el cuadro tarifario para las tarifas aún no fue publicado en el Boletín Oficial, se prevé que la estacionalidad impacte en el valor final, en julio históricamente es el mes de mayor consumo de gas.

En cuanto a las taridas de luz, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5%, en línea con el esquema de indexación mensual vigente.

En el caso de la boleta de agua y cloacas en el AMBA, AySA aplicará en julio una suba del 3%.