Julio arrancará con nuevos aumentos en alquileres, transporte y servicios

El inicio del mes de julio llegará acompañado por una nueva ronda de aumentos en distintos servicios y gastos esenciales, lo que volverá a poner presión sobre las economías domésticas. Alquileres , transporte público, medicina prepaga, tarifas y colegios privados se encuentran entre los rubros que ajustarán sus valores durante las próximas semanas.

Los incrementos comenzarán a regir luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, dato que activa distintos mecanismos de actualización automática establecidos tanto en contratos privados como en esquemas tarifarios regulados.

Uno de los impactos más fuertes volverá a sentirse en el mercado inmobiliario. Los inquilinos que aún mantienen contratos bajo la derogada Ley de Alquileres enfrentarán en julio un incremento anual del 31,54%, determinado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central. En tanto, quienes tienen actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) deberán afrontar ajustes trimestrales del 8,1%, cuatrimestrales del 11% o semestrales del 16,7%.

El transporte público también registrará modificaciones. En la provincia de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivo aumentará un 4,1% desde el 1° de julio y superará los mil pesos, mientras que las tarifas para recorridos más extensos tendrán incrementos proporcionales. El esquema continuará aplicándose durante los próximos doce meses y se calcula en función de la inflación más un adicional del 2%.

En la Ciudad de Buenos Aires también habrá retoques en las tarifas. Los viajes más cortos en colectivo pasarán a costar $822,18, mientras que el boleto del subte ascenderá a $1.621 para usuarios con tarjeta SUBE registrada y alcanzará los $2.541 para quienes no tengan el plástico nominalizado.

La salud privada tampoco quedará al margen de las actualizaciones. Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados subas cercanas al 2,9% para las cuotas de julio, porcentajes que en varios casos se ubican por encima del índice inflacionario del último mes.

Por su parte, los servicios públicos volverán a ajustarse en línea con los mecanismos de actualización mensual. Las boletas de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una suba promedio del 1,5%, mientras que el gas aumentará un 2,81% en todo el país, en coincidencia con el incremento del consumo propio de la temporada invernal.

A su vez, los usuarios de agua y cloacas atendidos por AySA en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deberán afrontar un incremento del 3% en sus facturas, completando así un nuevo mes marcado por las actualizaciones de precios en sectores clave de la economía cotidiana.