SUBE en julio 2026: cuánto saldo negativo permite usar en colectivos, subtes y trenes

El saldo de emergencia de la SUBE mantiene sus límites en julio, con diferencias por transporte y subas previstas en colectivos del AMBA desde el día 1 del mes.

Quedarse sin crédito en la SUBE no siempre significa interrumpir el viaje. En julio de 2026, el saldo de emergencia vuelve a quedar en el centro de las consultas de los usuarios porque funciona como un pequeño margen de auxilio para subir al colectivo, al subte o al tren antes de recargar.

El beneficio se mantiene con límites distintos según el medio de transporte. No se trata de una carga adicional ni de un descuento: es un descubierto automático que el sistema permite usar cuando la tarjeta no alcanza para cubrir el pasaje y que luego se descuenta de la próxima acreditación.

Cuánto saldo negativo tiene la SUBE en julio Para colectivos, subtes y transporte público fluvial del Delta abonado en boletería, el margen disponible es de hasta $1.200. En cambio, para las validadoras de las lanchas del Delta y para los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén, el saldo de emergencia llega a $650. La excepción sigue siendo la línea Urquiza, que conserva un límite de $480 mientras se completa el recambio tecnológico de sus molinetes.

Julieta Caballero/MDZ Cómo impactan las tarifas de julio en el AMBA La consulta por el saldo negativo aparece en un mes marcado por nuevas actualizaciones tarifarias. Desde julio, las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires aplican una suba del 4,3%, resultado de la fórmula que combina inflación y un adicional mensual. En CABA, el boleto para tramos de hasta 3 kilómetros pasa a $822,18 con SUBE registrada; en las líneas provinciales, el mínimo queda en $1.059,28. Para recorridos más extensos, los valores suben de acuerdo con la distancia.

En paralelo, los colectivos de jurisdicción nacional ya habían aplicado en junio un ajuste del 2%, con un boleto mínimo de $728,28 para usuarios con tarjeta registrada. Los trenes metropolitanos también llegaron a julio con una escala en movimiento: la primera sección se ubicó en $350 en junio y el cronograma prevé nuevas subas mensuales. Ese escenario explica por qué el saldo de emergencia puede alcanzar para más o menos viajes según el transporte elegido, el tramo recorrido y el momento de la actualización.