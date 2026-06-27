Marketing mundial: las marcas apuestan por "La Scaloneta" para tentar al consumo

Mientras la Selección Argentina avanza en el Mundial 2026 , la competencia también se juega en las góndolas, las tiendas online y las campañas de marketing . Desde alimentos y bebidas hasta artículos para el hogar, distintas marcas buscan capitalizar la fiebre futbolera con lanzamientos de edición limitada, promociones y productos especialmente diseñados para acompañar el torneo .

El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Un reciente informe de Goldman Sachs mostró que la Copa del Mundo ya comenzó a convertirse en un importante motor del consumo global, impulsando las ventas en industrias tan diversas como bebidas, hotelería, retail deportivo, plataformas de alojamiento y apuestas online.

Según el banco de inversión, durante las primeras semanas del certamen se registró una recuperación en las ventas de cerveza, impulsada por las reuniones para ver los partidos. Marcas internacionales asociadas al Mundial o a figuras como Lionel Messi lograron mejorar sus resultados comerciales, mientras que también crecieron las ventas de bebidas sin alcohol gracias a las campañas promocionales desplegadas por las grandes compañías del sector.

El informe también identificó un mayor movimiento en las tiendas deportivas ubicadas cerca de los estadios, un incremento en la ocupación hotelera de las ciudades sede y un fuerte crecimiento de las plataformas de alquiler temporario. A ello se suma el auge de las apuestas deportivas, que registran un aumento tanto en usuarios activos como en descargas de aplicaciones.

De acuerdo a Goldman Sachs el Mundial no solo genera audiencias récord, sino que funciona como un acelerador del consumo y la actividad económica en múltiples sectores.

Mucho más que camisetas

Si bien la indumentaria deportiva sigue siendo una de las grandes beneficiadas por cada Copa del Mundo, el efecto contagio alcanza a categorías cada vez más diversas. Electrodomésticos, alimentos, bebidas, utensilios de cocina, artículos de bazar e incluso productos gourmet encuentran en el Mundial una plataforma ideal para lanzar ediciones especiales, promociones o campañas digitales que buscan captar la atención de consumidores predispuestos a celebrar.

El fenómeno tiene además un componente psicológico. Las victorias de la Selección generan un clima de optimismo que suele traducirse en una mayor disposición al gasto, especialmente en productos vinculados al entretenimiento y al consumo compartido. Esa relación entre emociones positivas y decisiones de compra explica por qué muchas empresas planifican con meses de anticipación sus campañas mundialistas.

Gentileza Quilmes

La oportunidad argentina para el consumo

Más allá de lo que está pasando en los países organizadores, como lo señala el informe, desde el sur del continente el impacto del marketing “Mundial” también es evidente. En el mercado local, la estrategia pasa por aprovechar el fuerte vínculo emocional que los consumidores mantienen con la “Scaloneta”. Por fuera del resultado deportivo, numerosas empresas eligieron la cita ecuménica como excusa para lanzar productos temáticos que buscan ganar visibilidad y estimular las ventas.

La estrategia responde a una lógica conocida en marketing: transformar un evento deportivo de alcance masivo en una oportunidad comercial. En lugar de competir únicamente por precio, las marcas apelan a la emocionalidad, al sentido de pertenencia y a la posibilidad de convertir un producto cotidiano en un objeto vinculado a un momento histórico.

Los ejemplos abundan, desde las empresas de comida rápida que han protagonizado una “guerra” con referentes de la Selección Argentina como protagonistas, pasando por las marcas de cerveza con sus motivadores comerciales, hasta bancos, aerolíneas, marcas de gaseosa y otros. Pero también es posible encontrar casos en otros segmentos menos tradicionales o asociados al fútbol.

Uno de los casos es Essen, empresa de la provincia de Santa Fe que lanzó una sartén de 18 centímetros, una edición especial intervenida con los colores de la bandera argentina. El producto se presenta bajo el lema de “el Mundial se juega a la mesa” y como un aliado para la preparación de comidas caseras en la previa de cada partido.

La industria vitivinícola también se sumó a la tendencia. La bodega mendocina Antigal lanzó Alma de Montaña, un vermut rosso una edición especial concebida para acompañar las reuniones entre amigos durante los partidos. La propuesta busca asociarse al ritual de compartir cada encuentro de la Selección, un hábito que históricamente incrementa el consumo de bebidas y alimentos, bajo el lema “alma de campeón”.