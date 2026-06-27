ARCA modificó un sistema de control sobre los cigarrillos: qué cambia desde ahora
ARCA simplifica la identificación de cigarrillos nacionales con un único color azul, independientemente de la cantidad de unidades por paquete.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el sistema de identificación de los instrumentos fiscales de control utilizados en la comercialización de cigarrillos. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5865/2026 y busca simplificar el esquema de fiscalización aplicado a los productos elaborados en el país.
Hasta ahora, los cigarrillos de fabricación nacional utilizaban distintos colores de instrumentos fiscales según la cantidad de unidades del paquete. Con la nueva normativa, todos los productos nacionales pasarán a identificarse con color azul, sin importar si contienen 10, 20 o cualquier otra cantidad de cigarrillos.
Qué cambia con la nueva resolución de ARCA
La modificación también alcanza a los cigarrillos importados. En ese caso, todos los productos continuarán identificándose con color rojo, independientemente del formato o la cantidad de unidades comercializadas.
Desde ARCA explicaron que la decisión responde a razones operativas vinculadas con la disponibilidad de los instrumentos fiscales de control, por lo que se optó por unificar los colores utilizados en la identificación de los productos.
Qué pasará con los instrumentos actuales
La resolución ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, las empresas manufactureras de tabaco podrán seguir utilizando hasta agotar el stock los instrumentos fiscales verdes y violetas que ya poseen para identificar los productos nacionales comercializados en envases de diez cigarrillos o en otras presentaciones.
La medida no modifica los impuestos que pagan los cigarrillos ni introduce cambios para los consumidores. El objetivo es simplificar el sistema de control fiscal que utiliza ARCA para la fiscalización de la producción y comercialización de estos productos.