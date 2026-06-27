ARCA modificó un sistema de control sobre los cigarrillos: qué cambia desde ahora

ARCA simplifica la identificación de cigarrillos nacionales con un único color azul, independientemente de la cantidad de unidades por paquete.

A partir de la nueva resolución de ARCA, la estampilla fiscal de control en todos los paquetes nacionales pasará a ser de color azul, sin importar el tamaño de la caja. Foto: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el sistema de identificación de los instrumentos fiscales de control utilizados en la comercialización de cigarrillos. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5865/2026 y busca simplificar el esquema de fiscalización aplicado a los productos elaborados en el país.

Hasta ahora, los cigarrillos de fabricación nacional utilizaban distintos colores de instrumentos fiscales según la cantidad de unidades del paquete. Con la nueva normativa, todos los productos nacionales pasarán a identificarse con color azul, sin importar si contienen 10, 20 o cualquier otra cantidad de cigarrillos.

Qué cambia con la nueva resolución de ARCA La modificación también alcanza a los cigarrillos importados. En ese caso, todos los productos continuarán identificándose con color rojo, independientemente del formato o la cantidad de unidades comercializadas.

Desde ARCA explicaron que la decisión responde a razones operativas vinculadas con la disponibilidad de los instrumentos fiscales de control, por lo que se optó por unificar los colores utilizados en la identificación de los productos.

Las tabacaleras podrán seguir comercializando los paquetes con etiquetas verdes y violetas hasta que se agote el stock remanente. Maximiliano Ríos/MDZ Qué pasará con los instrumentos actuales La resolución ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, las empresas manufactureras de tabaco podrán seguir utilizando hasta agotar el stock los instrumentos fiscales verdes y violetas que ya poseen para identificar los productos nacionales comercializados en envases de diez cigarrillos o en otras presentaciones.