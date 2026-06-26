Aumenta el boleto del subte desde julio: cuánto costará viajar en CABA
El Gobierno porteño confirmó un aumento del 4,1% en el boleto del subte desde el 1° de julio. Cómo quedarán los nuevos valores y qué otros aumentos se vienen.
Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser más caro desde el 1° de julio de 2026. El Gobierno porteño confirmó un nuevo aumento del 4,1% en la tarifa, que forma parte del esquema de actualizaciones previsto para el boleto del transporte público.
En ese marco, las autoridades recordaron que registrar la tarjeta SUBE permite acceder a una tarifa más baja, mientras que quienes no la tengan a su nombre deberán pagar un valor superior por cada viaje.
Cuánto costará el boleto del subte desde julio
Tras este ajuste, a partir del miércoles 1° de julio, el boleto con SUBE registrada aumentará de $1.558 a $1.621. En cambio, para los usuarios que no tengan la tarjeta registrada, el valor ascenderá a $2.541,10.
Por su parte, la tarifa social se ubicará en $567,35, mientras que el boleto estudiantil costará $226.
Descuentos para pasajeros frecuentes
El sistema de descuentos automáticos para quienes utilizan el subte con mayor frecuencia continuará vigente. Las bonificaciones comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21 del mes y pueden alcanzar hasta un 40% sobre la tarifa.
Así quedarán los valores según la cantidad de viajes mensuales:
- 1 a 20 viajes: $1.621
- 21 a 30 viajes: $1.296,80
- 31 a 40 viajes: $1.134,70
- 41 viajes o más: $972,60
Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) también recordaron que siguen vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera para un trasplante.
Asimismo, continúan disponibles promociones y reintegros a través de distintas billeteras virtuales y entidades bancarias.
Se vienen más aumentos en el transporte
El incremento del subte coincidirá con una nueva actualización de las tarifas de los colectivos que circulan por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
La Secretaría de Transporte de la Nación analiza aplicar una suba de entre 4,1% y 4,3% durante julio. En el caso de las líneas nacionales, por el momento no hubo una confirmación oficial sobre los nuevos valores.
Por su parte, Trenes Argentinos mantiene sin cambios el cuadro tarifario vigente desde junio. Actualmente, el boleto mínimo con SUBE registrada cuesta $350.