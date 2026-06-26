Aumenta el boleto del subte desde julio: cuánto costará viajar en CABA

El Gobierno porteño confirmó un aumento del 4,1% en el boleto del subte desde el 1° de julio. Cómo quedarán los nuevos valores y qué otros aumentos se vienen.

Vuelve a aumentar el boleto de subte: cuánto costará desde julio. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser más caro desde el 1° de julio de 2026. El Gobierno porteño confirmó un nuevo aumento del 4,1% en la tarifa, que forma parte del esquema de actualizaciones previsto para el boleto del transporte público.

En ese marco, las autoridades recordaron que registrar la tarjeta SUBE permite acceder a una tarifa más baja, mientras que quienes no la tengan a su nombre deberán pagar un valor superior por cada viaje.

En julio habrá un nuevo aumento en el boleto de subte, aunque algunos pasajeros no tienen que pagarlo. N/A Cuánto costará el boleto del subte desde julio Tras este ajuste, a partir del miércoles 1° de julio, el boleto con SUBE registrada aumentará de $1.558 a $1.621. En cambio, para los usuarios que no tengan la tarjeta registrada, el valor ascenderá a $2.541,10.

Por su parte, la tarifa social se ubicará en $567,35, mientras que el boleto estudiantil costará $226.

Descuentos para pasajeros frecuentes El sistema de descuentos automáticos para quienes utilizan el subte con mayor frecuencia continuará vigente. Las bonificaciones comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21 del mes y pueden alcanzar hasta un 40% sobre la tarifa.