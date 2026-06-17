Vuelven los legendarios coches del subte de 1913: cómo conseguir pasajes para subir a las históricas "Brujas"

En el marco de los festejos por el Día de la Bandera, el Subte de la Ciudad llevará adelante una nueva edición del Paseo histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A. La propuesta contará con recorridos especiales, actividades culturales y una ambientación inspirada en el fútbol, acompañando el ambiente mundialista.

La actividad se desarrollará durante la noche del sábado 20 de junio y ofrecerá tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte. A lo largo del trayecto, los participantes podrán conocer detalles sobre la historia de los emblemáticos vagones y los orígenes de la primera línea de subte de Latinoamérica que comenzó a funcionar en 1913.

La propuesta busca combinar patrimonio, cultura y entretenimiento a través de una experiencia que cada año convoca a miles de personas interesadas en descubrir o revivir una parte fundamental de la historia del transporte porteño. En esta edición, la temática estará vinculada a la pasión mundialista, con diferentes actividades especialmente preparadas para la ocasión.

Además de los recorridos, la estación Perú será escenario de distintas propuestas culturales y recreativas. Según se informó, habrá música en vivo, ambientación especial y diversas sorpresas que acompañarán la jornada temática.

La iniciativa forma parte de las actividades que Subterráneos de Buenos Aires impulsa para acercar el patrimonio histórico a vecinos y visitantes. Cada edición del paseo despierta recuerdos, anécdotas y curiosidades vinculadas al mundo subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los participantes tendrán la oportunidad de viajar en los históricos coches de madera que marcaron una época en el transporte urbano y que hoy constituyen una de las piezas más representativas del patrimonio local.

Cómo participar del sorteo

Las personas interesadas en formar parte de la experiencia podrán inscribirse desde hoy y hasta las 14 del jueves 18 de junio. La inscripción se realiza a través del enlace informado por la organización o mediante las redes sociales de @basubte.

Una vez finalizado el período de inscripción, se llevará adelante un sorteo para seleccionar a los ganadores. Los elegidos serán contactados posteriormente por correo electrónico con los detalles correspondientes para participar del paseo.

Desde la organización destacaron que la convocatoria suele generar un gran interés entre el público, debido al valor histórico de los coches y a la posibilidad de recorrer la Línea A en condiciones similares a las de sus primeros años de funcionamiento.

La historia de los coches La Brugeoise

Los coches La Brugeoise fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y circularon durante casi un siglo en la Línea A. Desde 2017, estos paseos históricos permiten volver a ponerlos en funcionamiento de manera especial para acercar su historia a nuevas generaciones.

Estos vagones prestaron servicio en Buenos Aires desde el 1 de diciembre de 1913 hasta el 11 de enero de 2013. Popularmente eran conocidos como las “brujas”, un apodo vinculado a su origen belga.

Su recorrido inicial unía Once, actualmente Plaza Miserere, con Plaza de Mayo. Apenas un año después, la línea extendió su trazado hasta Caballito, en la actual estación Primera Junta.

La Línea A ocupa un lugar destacado en la historia del transporte regional. Fue la primera línea de subte de Latinoamérica y convirtió a Buenos Aires en la decimotercera ciudad del mundo en contar con un servicio ferroviario subterráneo.

Entre las características más reconocidas de los coches La Brugeoise se encuentran su carrocería íntegramente de madera y sus detalles de época, elementos que aún hoy generan admiración entre especialistas, aficionados al transporte y público en general.

La nueva edición del paseo permitirá volver a disfrutar de estos históricos vehículos y de una experiencia que combina memoria, cultura y entretenimiento, con una propuesta especial dedicada al fútbol y al espíritu festivo que acompaña las celebraciones por el Día de la Bandera.