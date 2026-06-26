La línea D del subte extenderá su servicio este sábado por el partido de la Selección Argentina
La Línea D del subte funcionará este sábado hasta las 2 am para los hinchas que asistan al Fan Fest a alentar a la Selección Argentina ante Jordania.
Con el objetivo de facilitar el regreso de los hinchas que seguirán el partido entre la Selección Argentina y Jordania en pantalla gigante, la Línea D del subte porteño extenderá este sábado su horario de funcionamiento hasta las 2 de la madrugada.
La medida fue dispuesta por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para acompañar la desconcentración del público que se espera en el Buenos Aires Fan Fest, cuya sede principal será Plaza Seeber, en Palermo, un espacio con capacidad para unas 15 mil personas.
Una vez finalizado el horario habitual del servicio, las formaciones continuarán circulando en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del predio donde se desarrollará el evento.
Los pasajeros podrán descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio, que permanecerán habilitadas durante el operativo especial.
Servicios extendidos del subte
No es la primera vez que SBASE implementa este esquema de servicios extendidos. La iniciativa ya fue aplicada durante partidos nocturnos en el Estadio Monumental y también en recitales masivos de artistas como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, con el objetivo de reducir el uso del transporte privado y agilizar la circulación en sectores de alta concentración de personas.
Además, la Línea B mantendrá su habitual esquema de horario extendido de viernes y sábados. El último tren partirá a la 1 desde Juan Manuel de Rosas y a la 1.30 desde Leandro N. Alem.
El operativo forma parte del programa "Modo Hincha en BA", que busca acompañar las actividades vinculadas al Mundial 2026 y que también tendrá propuestas en otros puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Obelisco, Villa Devoto y el Parque Los Andes.