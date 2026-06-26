La línea D del subte extenderá su servicio este sábado por el partido de la Selección Argentina

La Línea D del subte funcionará este sábado hasta las 2 am para los hinchas que asistan al Fan Fest a alentar a la Selección Argentina ante Jordania.

La Línea D del subte: Extenderá su servicio hasta las 2 AM este sábado para el partido de la Selección Argentina.

Con el objetivo de facilitar el regreso de los hinchas que seguirán el partido entre la Selección Argentina y Jordania en pantalla gigante, la Línea D del subte porteño extenderá este sábado su horario de funcionamiento hasta las 2 de la madrugada.

La medida fue dispuesta por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para acompañar la desconcentración del público que se espera en el Buenos Aires Fan Fest, cuya sede principal será Plaza Seeber, en Palermo, un espacio con capacidad para unas 15 mil personas.

Una vez finalizado el horario habitual del servicio, las formaciones continuarán circulando en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del predio donde se desarrollará el evento.

Los pasajeros podrán descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio, que permanecerán habilitadas durante el operativo especial.

Servicios extendidos del subte No es la primera vez que SBASE implementa este esquema de servicios extendidos. La iniciativa ya fue aplicada durante partidos nocturnos en el Estadio Monumental y también en recitales masivos de artistas como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, con el objetivo de reducir el uso del transporte privado y agilizar la circulación en sectores de alta concentración de personas.