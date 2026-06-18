La Legislatura porteña sancionó una ley para familias endeudadas y avaló el financiamiento para la Línea F del subte

Una ley de auxilio financiero para familias porteñas unificó los criterios del oficialismo y la oposición de la Ciudad de Buenos Aires para dar paso al proyecto de ley elaborado por la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira, y los diputados de esa bancada, Alejandro Grillo y Leandro Santoro.

Tras la presentación de la iniciativa, el legislador Waldo Wolff, de Vamos por Más, el bloque macrista que conduce Silvia Lospennato, adelantó el voto positivo de su bancada.

El proyecto apunta a ofrecer una herramienta para saldar deudas de familias porteñas que requieren de un tratamiento especial para cumplir con sus obligaciones acumuladas. También la bancada de Graciela Ocaña adelantó apoyo a la iniciativa, mientras que desde La Libertad Avanza (LLA) adelantaron el voto negativo al estar en desacuerdo con la intervención “forzosa” del Banco Ciudad, entre otros puntos.

Finalmente, Santoro dijo que, si los diputados que dieron su apoyo se acercaran al recinto, rápidamente tendrían la ley. Es que muchos diputados se retiraron del recinto tras una extensa sesión que se abrió con más de una hora de retraso y que, a esta hora, ya aprobó decenas de normas de todo tipo hasta llegar a los proyectos con dictamen de comisión.

De acuerdo con el proyecto de desendeudamiento, se implementará, si Jorge Macri promulga la norma, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de consumo de personas humanas residentes en la Ciudad que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera, mediante el acceso a líneas de crédito especiales otorgadas por entidades financieras adheridas al programa, para reducir “la carga financiera de los hogares” y, entre otros objetivos, “prevenir situaciones de exclusión crediticia, promover la regularización de deudas existentes y contribuir a la estabilidad económica de las familias residentes en la Ciudad”.

Requisitos

Los requisitos para acceder a la ayuda económica, una vez que se promulgue la ley, incluyen: registrar deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras. Encontrarse calificadas en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina en Situación 2, exclusivamente para obligaciones con atraso entre sesenta (60) y noventa (90) días, o en Situación 3, con atrasos entre noventa (90) y ciento ochenta (180) días, al 1 de junio de 2026 o la fecha que establezca la reglamentación.

También las personas podrán tener ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez Salarios Mínimos y deberán acreditar que la deuda representa más del 30 % de los ingresos mensuales del hogar.

Por otra parte, la residencia en el distrito deberá contar con una antigüedad de, por lo menos, dos años.

Santoro se refirió a la propuesta que enseguida se votó y se impuso con 42 votos a favor, de los 60 del total de legisladores.

Nueva línea de subte

Luego se trató el financiamiento para la construcción de la línea F del subte porteño y, en ese caso, el bloque que conduce Neira apoyó al oficialismo que presentó el proyecto de Jorge Macri.

La ley que le permite al Gobierno porteño endeudarse para financiar la construcción de la nueva línea de subte se aprobó con 56 votos de 57 presentes.

Vamos por Más presentó la iniciativa para autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, “a contraer uno o más empréstitos de forma directa, indirecta o subsidiaria, con organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, bancos de desarrollo, instituciones financieras de fomento de las exportaciones, instituciones financieras bilaterales de desarrollo o cualquier otra institución financiera local o internacional; y a emitir títulos de deuda en el mercado local y en el mercado internacional”.

Las operaciones tendrán un monto máximo total de US$ 1.350.000.000.