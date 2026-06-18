En medio del escándalo Adorni, el Gobierno destrabó $1.200 millones a tres provincias

Mientras busca aliados para frenar la interpelación a Manuel Adorni y afronta retrasos en su agenda legislativa, el Gobierno nacional habilitó una nueva ronda de asistencia financiera para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial , que amplía el esquema de adelantos de fondos coparticipables.

Con la nueva disposición, la administración nacional facultó a la Secretaría de Hacienda a definir los desembolsos para cada jurisdicción, con un tope de hasta $400.000 millones por provincia.

La herramienta consiste en transferencias anticipadas de recursos que corresponden a las provincias por coparticipación federal. El objetivo es atender problemas transitorios de liquidez y permitir que las administraciones provinciales afronten gastos corrientes y vencimientos de deuda sin acudir al mercado financiero.

En el caso de Entre Ríos, el adelanto otorgado a principios de 2026 de $220.000 millones ya se encuentra siendo recuperado por el Estado nacional.

El Decreto 219, firmado el 1 de abril de 2026, había puesto en marcha un programa similar con un límite de hasta $400.000 millones para las provincias que solicitaran formalmente asistencia financiera. En aquella oportunidad fueron incluidas Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El anticipo financiero ocurre en semanas claves para el Gobierno. Con la agenda legislativa retrasada, todas las gestiones apuntan a que los aliados no colaboren con la interpelación al jefe de Gabinete, quien podría ser removido de su cargo si se termina abroquelando la oposición ambas cámaras del Congreso.

A pesar de los intentos, el Ejecutivo no logra frenar el avance del malestar de la oposición, que asegura tener el número para interrogar al exvocero el próximo 2 de julio, día que podría ser destituido en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito.