YPF suma a Eni y XRG al desarrollo de Argentina LNG en Vaca Muerta para impulsar las exportaciones de GNL

YPF anunció la incorporación de las compañías internacionales Eni y XRG al desarrollo del segmento de producción (upstream) del proyecto Argentina LNG, una iniciativa considerada estratégica para convertir al país en uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL)

La operación contempla la venta de participaciones accionarias de UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad que será titular de los bloques de gas de Vaca Muerta destinados exclusivamente al abastecimiento del proyecto. Una vez concretada la transacción, sujeta al cumplimiento de diversas condiciones regulatorias, Eni y XRG controlarán el 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará una participación del 36%.

La sociedad será propietaria de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, bloques que quedarán íntegramente dedicados al desarrollo de Argentina LNG.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , destacó que la incorporación de los nuevos socios representa un nuevo avance en el desarrollo de la iniciativa. "Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global", afirmó el ejecutivo.

La incorporación de ambas compañías internacionales amplía el respaldo financiero, operativo y comercial del proyecto, que busca integrar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con infraestructura de transporte y plantas de licuefacción para abastecer mercados internacionales con GNL.

Desde Eni destacaron que el acuerdo les permitirá participar en una de las formaciones no convencionales más relevantes del mundo.

El Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, Guido Brusco, sostuvo que "la entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales".

Tambié señaló que la participación en el proyecto permitirá a la empresa integrarse a toda la cadena de valor, desde la producción de gas en Argentina hasta el suministro de gas natural licuado a clientes internacionales, contribuyendo además a la seguridad energética global.

Por su parte, el presidente de International Gas de XRG, Mohamed Al Aryani, afirmó que Argentina posee condiciones para convertirse en un actor cada vez más relevante en el mercado mundial del gas natural.

"Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad", sostuvo el ejecutivo.

Al Aryani destacó además que Vaca Muerta constituye uno de los recursos gasíferos más atractivos del mundo y consideró que la operación permitirá a XRG participar directamente en un proyecto con escala suficiente para transformarse en una nueva fuente de abastecimiento confiable de GNL para los mercados internacionales.

La operación se produce pocos meses después de que YPF completara la adquisición del 50% de participación que Pluspetrol mantenía en los bloques involucrados, mediante un intercambio de activos concretado el pasado 30 de abril.

Esa transacción permitió a la compañía controlar el 100% de las áreas antes de avanzar en el ingreso de sus nuevos socios estratégicos, configurando la estructura societaria destinada al desarrollo del proyecto exportador.

Exportador global de GNL

Argentina LNG constituye una de las principales apuestas de YPF para monetizar los abundantes recursos gasíferos de Vaca Muerta. El proyecto contempla el desarrollo integrado del upstream, la infraestructura de transporte (midstream) y las instalaciones de licuefacción necesarias para producir gas natural licuado destinado a la exportación.

Con la incorporación de Eni y XRG, YPF busca acelerar el desarrollo del emprendimiento mediante asociaciones con empresas de alcance internacional, capaces de aportar experiencia técnica, capacidad financiera y acceso a los principales mercados consumidores de GNL.

La petrolera sostuvo que la estrategia apunta a maximizar el valor de los recursos de Vaca Muerta, atraer inversiones de escala mundial y consolidar a la Argentina como un proveedor relevante de energía en el escenario internacional.