Portazo definitivo: Manuel Adorni deja YPF y se aleja por completo de la gestión de Javier Milei

Manuel Adorni presentará su renuncia al directorio de YPF a comienzos de esta semana, tras desvincularse del gobierno de Javier Milei.

Luego de su elegante salida del Gobierno este sábado por la tarde mediante una carta formal enviada al presidente Javier Milei, Manuel Adorni tiene previsto presentar su renuncia al cargo que ocupa en el directorio de YPF a comienzos de esta semana. Con esta decisión, el exfuncionario se desvinculará por completo de las responsabilidades que mantenía dentro de la administración libertaria.

Adorni presentará formalmente su dimisión ante el directorio de la petrolera estatal, compañía que actualmente preside Horacio Marín. Una vez ingresado el trámite durante los próximos días, el directorio de YPF deberá tratar su renuncia formal de acuerdo con los mecanismos institucionales previstos para este tipo de cargos corporativos.

Alf Ponce Mercado / MDZ Los motivos detrás de su alejamiento Según trascendió, la decisión fue adoptada por el propio Adorni y responde estrictamente a su voluntad de alejarse durante un tiempo de la función pública. Esta determinación llega luego de más de dos años y medio de una altísima exposición permanente en la gestión de Javier Milei, donde se desempeñó inicialmente como Vocero Presidencial antes de asumir la Jefatura de Gabinete.