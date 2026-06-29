El sindicato de petroleros anunció paro total en los yacimientos de YPF en Mendoza

La medida de fuerza fue anunciada por el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja, por la cesión de áreas convencionales en la provincia.

El Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja anunció un paro total de actividades en todos los yacimientos de YPF en Mendoza para este martes. La medida de fuerza es por la cesión de áreas petroleras convencionales en la provincia.

Desde el sindicato liderado por Julián Matamala se comunicó la puesta en marcha de un paro total en todos los yacimientos de YPF en Mendoza para este martes 30 de junio. La decisión responde al avance "inconsulto y arbitrario" del "Proyecto Andes II", mediante el cual YPF transfiere áreas convencionales a la empresa VenOil para mudar sus inversiones a Vaca Muerta.

El gremio denunció que la maniobra esconde "desvinculaciones encubiertas" a través de la baja de contratos con empresas contratistas. Advirtieron que la primera fase del plan provocó la destrucción de más de 500 puestos de trabajo en la provincia.

Ante este escenario, acusaron de "inacción y desidia" al Gobierno de Mendoza por no exigir garantías de estabilidad para los trabajadores locales.

Asimismo, la denuncia sumó un duro frente contra la ANSES, organismo al que acusan de rechazar sistemáticamente las jubilaciones de los petroleros con mayor antigüedad.