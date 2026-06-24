YPF recibió la autorización para construir un nuevo gasoducto en Vaca Muerta

La petrolera YPF recibió la aprobación de la Secretaría de Energía para ejecutar la construcción de un nuevo gasoducto que conectará Vaca Muerta

En las últimas horas, la Secretaría de Energía de la Nación publicó la resolución 141/2026, en donde autoriza a YPF a ejecutar la construcción de un nuevo gasoducto en Neuquén, al cual conectará diferentes áreas productivas de Vaca Muerta.

La aprobación, formalizada en el Boletín Oficial, autoriza una nueva traza que atravesará el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados y se denominará “Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO”, uniendo el sector de producción no convencional de La Angostura I y II con el área de concesión de Loma La Lata-Sierra Barrosa.

Dentro de las exigencias, se establece una serie de organismos que ejercerán el control sobre la obra, como la concesionaria Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas o la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén.

YPF recibió la autorización para un nuevo gasoducto que conectará áreas estratégicas de Vaca Muerta . El gran desafío en la construcción del nuevo gasoducto de YPF La complejidad técnica de la construcción radica en que la construcción debe atravesar puntos como el dique Planicie Banderita o el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados. A su vez, algunos sectores del ducto estarán ubicados por debajo de los niveles máximos (normales y extraordinarios) del embalse Mari Menuco.

Además, la norma establece que los trabajos también estarán sujetos a la intervención de Edison Inversiones, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y la autoridad que la Gobernación de Neuquén designe para tal motivo.