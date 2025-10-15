El Gobierno avanza con la privatización de las represas hidroeléctricas

Se lanzó el concurso público para la privatización de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El Gobierno nacional avanza en el proceso de privatización de las principales represas hidroeléctricas del país, con la publicación de una resolución de modificación en el pliego de condiciones del concurso público nacional e internacional destinado a la venta de las acciones de las empresas que tendrán a su cargo la operación de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la Patagonia.

Las empresas, que pertenecen a ENARSA (98%) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (2%), se venderán antes de fin de año, completando así una de las privatizaciones más relevantes dentro del programa oficial.

Con la publicación del decreto 590/2025, el Ejecutivo autorizó formalmente la venta de las acciones de las hidroeléctricas y facultó al Ministerio de Economía a establecer las pautas del concurso, incluyendo el esquema de remuneración de los futuros concesionarios.

El detrás de la privatización de represas hidroeléctricas En agosto, el Ministerio de Economía había lanzado la convocatoria, aprobando el pliego de condiciones y habilitando a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a realizar aclaraciones y modificaciones al documento.

De acuerdo con la resolución, se incorpora ajustes y precisiones al pliego y sus anexos, en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso.