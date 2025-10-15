Presenta:

Dinero

|

Capacidad Instalada

La capacidad instalada de la industria mejoró en agosto

Aunque hubo una leve mejora, la capacidad instalada de la industria sigue en mínimos históricos. Se situó por debajo del 60% por noveno mes consecutivo.

Sergio Lanzafame

Sergio Lanzafame

Industria maderera

Industria maderera

Foto: MDZ

La industria utilizó el 59,4% de su capacidad instalada en el mes de agosto, lo que muestra una mejora respecto del mes anterior, pero en un contexto de un fuerte baja interanual desde el 61,2% de agosto de 2024 y en el marco de una caída de la producción industrial del 4,4%. Se trata del noveno mes consecutivo por debajo del 60%.

Entre los bloques industriales que operaron por encima del promedio general se destacaron: Refinación del petróleo, con un 86,1% de utilización, Industrias metálicas básicas, con 70,4%, Productos alimenticios y bebidas, con 66,6%, Papel y cartón, con 61,4%, y sustancias y productos químicos, con 60,1%.

Te Podría Interesar

Los que se situaron por debajo del promedio general con productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), productos del tabaco (46,9%), metalmecánica excepto automotores (44,4%), productos de caucho y plástico (42,1%) y textiles (41,5%).

Capacidad instalada 3

Crisis de la mano del freno al consumo

La metalmecánica fue una de las ramas con mayor incidencia negativa: su nivel de utilización cayó a 44,4%, frente al 50,8% de agosto de 2024. El informe oficial vincula esta baja con una menor actividad en maquinaria agropecuaria, aparatos domésticos y productos metálicos.

En el caso de los productos de caucho y plástico, la capacidad utilizada descendió a 42,1%, afectada por la fuerte caída en la producción de neumáticos (-39,8%) y la retracción en manufacturas de plástico (-5,3%).

La industria automotriz, con un 53,3% de utilización, también mostró una contracción respecto al 59,9% del año anterior, en un contexto de menores niveles de producción en las terminales locales.

Asimismo, los productos textiles operaron al 41,5%, muy por debajo del 50,4% de un año atrás, debido a la menor producción de tejidos e hilados de algodón. En tanto, el sector tabacalero mostró un retroceso al 46,9%, explicado por la baja en la fabricación de cigarrillos.

Con estos resultados, el panorama industrial de agosto refleja una contracción generalizada en varios rubros sensibles al consumo interno y la inversión, mientras que solo algunos sectores vinculados a exportaciones o procesos continuos lograron sostener niveles elevados.

Archivado en

Notas Relacionadas